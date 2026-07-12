O adevărată tragedie a lovit capitala Thailandei în noaptea de duminică spre luni. Un incendiu de proporții uriașe a izbucnit într-un pub din Bangkok, provocând moartea a cel puțin 27 de persoane. Flăcările violente au cuprins rapid întreaga incintă, iar pompierii s-au luptat zeci de minute pentru a aduce situația sub control. Oficialii locali au confirmat bilanțul sumbru și au demarat deja o anchetă amplă pentru a stabili cauzele exacte ale dezastrului, anunță CNN.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare de către primele echipe de intervenție sosite la fața locului surprind momente de panică generală. În clipurile video se poate observa un incendiu de o violență extremă și coloane uriașe de fum negru care ies prin ușa principală a pub-ului Na Ladprao, situat în partea de nord a orașului Bangkok.

Martorii au filmat clienții care încercau cu disperare să fugă din calea vâlvătăii, în timp ce un nor gros de fum se ridica spre cer. Potrivit echipelor de salvare, primele apeluri la numărul de urgență au fost înregistrate în jurul miezului nopții.

This is awful! Many dead (some reports say 29) after a massive fire at a restaurant in the Chom Phon area of Chatuchak, Bangkok, Thailand. It's like a blowtorch coming out of the door 😭 pic.twitter.com/nxF2n0fHDY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 12, 2026

Prim-ministrul thailandez, Anutin Charnvirakul, s-a deplasat personal la locul tragediei și a oferit primele declarații oficiale. Șeful executivului a confirmat decesul celor 27 de persoane și a precizat că numeroși răniți au fost transportați de urgență la spitalele din zonă pentru a primi îngrijiri medicale.

Conform oficialului, indiciile preliminare sugerează o problemă la rețeaua electrică. Un muzician care concerta în pub în momentul izbucnirii focului a povestit că a văzut fum ieșind dintr-un întrerupător de circuit amplasat în imediata apropiere a scenei. La scurt timp după aceea, alimentarea cu energie electrică a picat, s-a auzit o explozie puternică, iar spațiul s-a umplut instantaneu cu un fum negru și înecăcios.

Bilanțul tragic a fost accentuat și de configurația spațiului. Premierul thailandez a explicat că multe dintre victime au fost găsite decedate în toaletele aflate în partea din spate a clubului, unde se adăpostiseră în încercarea de a scăpa de flăcări.

Echipajele de pompieri au avut nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a localiza și a stinge incendiul. Imaginile surprinse după lichidarea focului arată un peisaj dezolant, cu mese și scaune complet carbonizate și un interior distrus în totalitate.

Această tragedie readuce în prim-plan problemele legate de siguranța localurilor publice din Thailanda, o țară care s-a mai confruntat cu evenimente similare în trecut. În anul 2022, un incendiu izbucnit într-un pub cu muzică live din estul țării a provocat moartea a 14 persoane.

Cel mai grav incident de acest gen rămâne însă cel din 1 ianuarie 2009. Atunci, un incendiu devastator a izbucnit în timpul petrecerii de Revelion din clubul Santika din Bangkok. Tragedia de la acea vreme, declanșată de un foc de artificii în interiorul clădirii, s-a soldat cu 66 de morți și peste 200 de răniți.