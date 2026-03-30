Oficialii Comisiei Europene, vizită în România pentru discuții privind investițiile și infrastructura

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene Roxana Mînzatu și comisarul european Apostolos Tzitzikostas se află în vizită oficială în România, unde au întâlniri la nivel înalt și participă la conferința The Economist, cu discuții axate pe fonduri europene, infrastructură și politici sociale.

Vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, se află luni și marți într-o vizită oficială în România. În paralel, în aceeași perioadă, la București este prezent și comisarul european pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

Vizita are loc în cadrul dialogului permanent dintre Comisia Europeană și autoritățile române, cu accent pe implementarea programelor europene și pe oportunitățile de dezvoltare economică, socială și educațională.

Pe parcursul vizitei, Roxana Mînzatu are programate întâlniri cu oficiali de rang înalt ai statului român. Printre aceștia se numără Nicușor Dan, precum și prim-ministrul Ilie Bolojan și vicepremierul Marian Neacșu.

De asemenea, ea participă la un dialog cu comisiile reunite pentru muncă din Parlament, unde sunt analizate politici legate de piața muncii și dimensiunea socială a Uniunii Europene.

Conform comunicatelor oficiale, „discuţiile vor viza priorităţile europene actuale din domeniile competitivităţii, securităţii, coeziunii şi educaţiei, precum şi implementarea programelor europene în România”.

Tot în această perioadă, oficialul european are programată o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

În paralel, comisarul european Apostolos Tzitzikostas are o agendă separată, axată pe transport și infrastructură. Acesta poartă discuții cu autoritățile române privind proiecte de conectivitate, dezvoltarea rețelelor de transport și creșterea mobilității la nivel regional și european.

Agenda sa include întrevederi cu premierul României, precum și cu ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, alături de reprezentanți ai comisiilor parlamentare de transport și afaceri europene.

Programul oficial prevede și o vizită la un proiect feroviar, parte din analiza investițiilor în infrastructura de transport finanțate din fonduri europene.

Ambii oficiali europeni iau parte la conferința organizată de The Economist la București, unde sunt abordate subiecte legate de viitorul Uniunii Europene, reziliența economică și conectivitatea regională.

În cadrul evenimentului, Roxana Mînzatu urmează să prezinte direcții strategice privind consolidarea Uniunii Europene, în contextul unor provocări precum evoluțiile geopolitice, presiunile economice, securitatea energetică, migrația și schimbările demografice.

Totodată, ea participă la lansarea unui proiect dedicat managementului fondurilor externe nerambursabile și la un eveniment privind combaterea violenței domestice.

Reprezentanții Comisiei Europene au transmis că această deplasare reconfirmă sprijinul pentru România în utilizarea fondurilor europene și în implementarea investițiilor strategice.

În cazul comisarului Tzitzikostas, instituția europeană subliniază că vizita are ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul transporturilor și susținerea proiectelor de infrastructură menite să îmbunătățească conectivitatea regională și europeană.