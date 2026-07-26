Un incendiu de vegetație izbucnit în regiunea Puglia, din sudul Italiei, a determinat autoritățile să evacueze pe mare sute de turiști și înotători. Din cauza extinderii flăcărilor, accesul pe uscat a devenit imposibil, iar intervenția s-a concentrat asupra evacuării persoanelor aflate în zonă, potrivit AFP.

Operațiunea are loc în municipiul Peschici, unde Garda de Coastă a anunțat evacuarea a peste 400 de persoane pe cale maritimă.

„În prezent, peste 400 de turiști și înotători au fost evacuați pe mare, singura rută de evacuare fezabilă”, a transmis Garda de Coastă într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al instituției a declarat că aproximativ 300 de persoane urmau să fie evacuate în continuarea operațiunii.

„Operațiunile sunt încă în desfășurare”. Ele „implică șase nave ale Gărzii de Coastă, (…) trei nave ale Gărzii Financiare, precum și aproximativ zece ambarcațiuni private”. Acestea sunt „destinate transportului de pasageri și sprijinirii operațiunilor de salvare”, se arată în comunicat.

La fața locului intervin mai multe echipaje pompieri și un avion de stingere Canadair, care acționează pentru limitarea incendiului.

Potrivit informațiilor disponibile, flăcările nu reprezintă, în acest moment, o amenințare directă pentru locuințele din zonă. Cu toate acestea, coloana de fum degajată de incendiu este vizibilă de la zeci de kilometri distanță.

Primarul orașului Peschici, Luigi d’Arenzo, a declarat că autoritățile așteaptă sosirea unei aeronave Canadair suplimentare din Roma pentru a sprijini intervenția.

„Așteptăm sosirea unui Canadair de la Roma. Situația este în prezent sub control”, a afirmat edilul.

Europa se confruntă în această perioadă cu incendii de vegetație de amploare, pe fondul temperaturilor foarte ridicate și al secetei prelungite. După incendiile care au afectat în ultimele zile Franța și Spania, autoritățile din regiunea Puglia se confruntă cu o situație similară.