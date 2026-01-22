Turcan: Deciziile luate de Guvernul Bolojan au fost corecte
- Emma Cristescu
- 22 ianuarie 2026, 13:58
Raluca Turcan, deputată PNL, a prezentat joi, pe Facebook, mai multe măsuri pe care le consideră esențiale pentru a nu penaliza cetățenii care obțin venituri suplimentare pe lângă salariu și pentru a nu pune presiuni economice asupra populației.
Turcan, despre deficitul bugetar
Turcan a precizat că România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65%, cu 0,7 puncte procentuale mai mic decât estimările inițiale. Deputata a subliniat că acest rezultat reprezintă „o veste foarte bună pentru economie, dar și un semnal clar că deciziile luate de Guvernul Bolojan au fost corecte, eficiente și responsabile”.
Totuși, ea atrage atenția că reducerea deficitului nu s-a resimțit încă în buzunarele românilor, afectate de creșterea constantă a prețurilor.
„Mai mult decât atât, creșterea constantă a prețurilor a erodat veniturile oamenilor, iar presiunea socială este tot mai mare și nu o ignoră nimeni. Însă, un deficit bugetar ținut sub control reprezintă garanția că în anul 2026 nu vor fi majorate taxe și impozite.
Dimpotrivă, corecția bugetară trebuie să fie urmată de măsuri pentru stimularea economiei, pentru stimularea celor care muncesc sau vor să muncească mai mult”, a explicat Turcan.
Ce măsuri propune
Deputata a criticat și supraimpozitarea contractelor part-time, numindu-o „o aberație fiscală” care a descurajat angajările și a creat dificultăți pentru mediul privat.
O altă măsură pe care Turcan o consideră necesară vizează plafonul pentru plata contribuției la sănătate (CASS). Ea propune majorarea acestuia la echivalentul a 12 salarii minime brute pentru cei care deja plătesc CASS prin contract de muncă.
„Actualul plafon de 24.300 lei pe an, echivalentul a 6 salarii minime brute, frânează inițiativa și creșterea economică. Trebuie să-i sprijinim pe oameni să obțină venituri mai mari, nu să-i descurajăm!”, a afirmat Turcan.
Turcan vrea să țină economia pe linia de plutire
În mesajul său, deputata a subliniat că aceste măsuri au scopul de a sprijini persoanele care muncesc și investesc, protejând în același timp echilibrul economic al României. „Trebuie să privim către viitor și să adoptăm măsuri liberale așteptate de cei care țin economia pe linia de plutire”, a conchis Raluca Turcan.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.