Turcan: Deciziile luate de Guvernul Bolojan au fost corecte

Raluca Turcan, deputată PNL, a prezentat joi, pe Facebook, mai multe măsuri pe care le consideră esențiale pentru a nu penaliza cetățenii care obțin venituri suplimentare pe lângă salariu și pentru a nu pune presiuni economice asupra populației.

Turcan a precizat că România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65%, cu 0,7 puncte procentuale mai mic decât estimările inițiale. Deputata a subliniat că acest rezultat reprezintă „o veste foarte bună pentru economie, dar și un semnal clar că deciziile luate de Guvernul Bolojan au fost corecte, eficiente și responsabile”.

Totuși, ea atrage atenția că reducerea deficitului nu s-a resimțit încă în buzunarele românilor, afectate de creșterea constantă a prețurilor.

Deputata a criticat și supraimpozitarea contractelor part-time, numindu-o „o aberație fiscală” care a descurajat angajările și a creat dificultăți pentru mediul privat.

O altă măsură pe care Turcan o consideră necesară vizează plafonul pentru plata contribuției la sănătate (CASS). Ea propune majorarea acestuia la echivalentul a 12 salarii minime brute pentru cei care deja plătesc CASS prin contract de muncă.

„Actualul plafon de 24.300 lei pe an, echivalentul a 6 salarii minime brute, frânează inițiativa și creșterea economică. Trebuie să-i sprijinim pe oameni să obțină venituri mai mari, nu să-i descurajăm!”, a afirmat Turcan.

În mesajul său, deputata a subliniat că aceste măsuri au scopul de a sprijini persoanele care muncesc și investesc, protejând în același timp echilibrul economic al României. „Trebuie să privim către viitor și să adoptăm măsuri liberale așteptate de cei care țin economia pe linia de plutire”, a conchis Raluca Turcan.