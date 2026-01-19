Ce locuri de muncă trebuie să cauți ca să câștigi 5000 de euro pe lună. Cele mai bine plătite meserii din România în 2025–2026

Salariile din România variază mult în funcție de poziție și industrie. Analizăm cele mai bine plătite meserii în 2025–2026, bazându-ne pe date oficiale și rapoarte de piață pentru pozițiile care oferă cele mai mari venituri.

În România, cele mai bine plătite poziții la nivel de salarizare medie sunt în managementul superior și în tehnologie, unde compensațiile sunt de multe ori de două-trei ori peste media națională.

Potrivit unui clasament realizat de platforma Paylab, cele mai bine plătite meserii includ funcții de top management și poziții tehnice cu responsabilități ridicate:

• Director IT – peste 23.500 lei/lună • Manager tehnic – aproximativ 22.700 lei/lună • Manager/Director pe țară – în jur de 21.600 lei/lună • Chief Executive Officer (CEO) – circa 21.000 lei/lună • IT Architect – circa 20.400 lei/lună • Finance Manager sau Sales Manager – peste 16.000 lei/lună

…iar alte poziții de conducere sau specializare avansată din IT rămân în topul salariilor medii lunare.

Aceste sume reprezintă salarii medii estimate pentru angajați, fără bonusuri variabile, ceea ce înseamnă că salariile efective pot fi mult mai mari pentru persoane cu experiență sau rezultate excepționale.

Potrivit altor analize ale pieței muncii, Directorul General/CEO sau Country Manager se află în fruntea topului celor mai bine plătite poziții, cu salarii net lunar de până la 35.000 lei în unele companii mari din România. Următorii în listă sunt pilotul de avion (peste 32.000 lei net/lună) și alte roluri executive din zona financiar-managerială.

Această ierarhie arată două lucruri relevante despre piața salarială românească: pozițiile de top management sunt extrem de bine remunerate, dar și rolurile cu competențe foarte specializate (de exemplu, în aviație) pot ajunge la sume remarcabile.

Date separate arată că sectorul IT continuă să ofere unele dintre cele mai mari salarii din România în 2025, cu poziții precum ingineri AI/ML sau DevOps care pot câștiga între 15.000 și 25.000 lei net/lună în companiile mari sau pentru specialiști foarte experimentați. Alte surse notează medii de peste 11.000 lei net pe lună pentru IT în ansamblu, valori net superioare multor alte domenii.

În plus, domeniul tehnologiei și software Development rămâne un motor de salarii și cerere ridicată, cu poziții precum: Lead Developer, IT Manager sau Head of Product având plasări constante în topuri salariale.

Nu doar pozițiile de management sau IT domină topul. Alte sectoare cu salarii medii peste media națională (aproximativ 5.400–5.500 lei net în 2025) includ:

• Transporturi aeriene și logistică – circa 10.500 lei net/lună • Intermedieri financiare/Asigurări – în jur de 10.000 lei net/lună • Energie, petrol și gaze – medii de circa 6.000 lei net/lună • Construcții și instalații – circa 5.500 lei net/lună • Audit/consultanță – circa 5.300 lei net/lună

Pe de altă parte, IT rămâne cel mai bine plătit sector dintre cele analizate, susținând poziții cu salarii încă mai ridicate în comparație cu aceste medii sectoriale.

Potrivit datelor oficiale de la Institutul Național de Statistică, salariul mediu net în România în 2025 a depășit 5.400 lei/lună, în creștere față de anii anteriori.

Pe fundalul acestei medii, pozițiile de top management și specialiștii IT se disting clar ca fiind în mod substanțial peste media pieței, ceea ce le face printre cele mai atractive din punct de vedere financiar pentru profesioniștii români și internaționali.

Cele mai bine plătite meserii nu sunt doar cele din conducere sau IT. Alte joburi cu remunerări ridicate sunt adesea asociate cu responsabilitate, risc sau cerințe de calificare foarte ridicate, cum ar fi:

• Controlor de trafic aerian — a cărui medie salarială poate ajunge la niveluri comparabile cu pozițiile executive de top.

• Piloti de avion – în vârful clasamentului salariilor nete.