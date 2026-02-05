De ce se tem cel mai mult europenii. Ultimul sondaj indică o schimbare a priorităților

Cele mai recente date ale sondajului Eurobarometru indică un nivel ridicat de îngrijorare în rândul cetățenilor Uniunii Europene, principalele teme fiind securitatea, costul vieții și instabilitatea geopolitică. În același timp, rezultatele arată un sprijin consistent pentru consolidarea rolului Uniunea Europeană pe scena internațională și pentru o coordonare mai strânsă între statele membre, în fața amenințărilor globale.

Sondajul a fost realizat în perioada 6–30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 26.453 de respondenți din toate cele 27 de state membre ale UE.

Potrivit datelor Eurobarometrului, problemele de securitate domină agenda publică europeană. Conflictele aflate în desfășurare în vecinătatea Uniunii Europene sunt menționate de 72% dintre respondenți. Terorismul este indicat de 67% dintre participanții la sondaj, urmat de atacurile cibernetice lansate de state din afara UE (66%).

Totodată, dezastrele naturale agravate de schimbările climatice (66%) și migrația necontrolată (65%) sunt percepute drept riscuri majore pentru stabilitatea regiunii. Aceste date reflectă o percepție extinsă asupra amenințărilor, care depășesc sfera militară și includ factori tehnologici, climatici și sociali.

Riscurile din mediul informațional sunt considerate, de asemenea, o problemă majoră. Dezinformarea este menționată de 69% dintre respondenți, în timp ce discursul instigator la ură (68%) și conținuturile false generate de inteligența artificială (68%) se află în topul preocupărilor.

Protecția insuficientă a datelor personale este indicată de 68% dintre cetățeni, subliniind importanța consolidării cadrului de reglementare și a mecanismelor de protecție digitală la nivel european.

Datele sondajului arată un sprijin larg pentru o Uniune Europeană mai coerentă și mai influentă. Nu mai puțin de 89% dintre europeni consideră că statele membre trebuie să fie mai unite pentru a face față amenințărilor globale, iar 86% sunt de acord că UE ar trebui să aibă o voce mai puternică la nivel internațional.

De asemenea, 73% dintre respondenți susțin alocarea unor resurse suplimentare pentru consolidarea capacității de reacție a Uniunii. Domeniile considerate prioritare sunt securitatea și apărarea (40%), competitivitatea economică și industrială (32%) și independența energetică (29%).

În acest context, președinta Parlamentul European, Roberta Metsola, a declarat: „Europa este cel mai puternic scut al nostru”.

Pe plan intern, costul vieții rămâne principala preocupare pentru 41% dintre europeni. Economia și crearea de locuri de muncă se situează pe locul al doilea, cu 35%, în creștere față de sondajele anterioare.

Deși majoritatea respondenților se așteaptă la un nivel de trai relativ stabil în următorii cinci ani, 28% anticipează o deteriorare a condițiilor de viață, în special în statele membre mai vulnerabile din punct de vedere economic.

În pofida îngrijorărilor legate de securitate și economie, sprijinul pentru apartenența la Uniunea Europeană rămâne ridicat. 62% dintre cetățeni consideră că apartenența țării lor la UE este un lucru pozitiv. Tinerii cu vârste între 15 și 30 de ani se remarcă printr-un nivel ridicat de susținere pentru unitate, investiții suplimentare și o influență internațională mai puternică a Uniunii.