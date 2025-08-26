Politica Procedura Visa Waiver 2025 pentru România, reluată, anunță ambasadorul Muraru







Procedura de includere a României în programul Visa Waiver a fost reluată de Statele Unite, însă nu există garanții că procesul se va finaliza rapid, a anunțat marți ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. Acesta a explicat stadiul negocierilor și pașii pe care România îi parcurge în colaborare cu autoritățile americane.

Ambasadorul Muraru a confirmat că România colaborează strâns cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și cu Departamentul de Stat pentru reluarea procesului de aderare:

„Lucrăm acum cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita această tentativă a României de a reintra în Visa Waiver și credem că s-au parcurs pași importanți față de luna mai, când a venit această decizie”, a declarat diplomatul român.

În același timp, Muraru a precizat că nu există garanții privind includerea României în program într-un termen scurt:

„Evident nu există nicio garanție că România va reintra în program cât de curând, dar credem că avem o șansă foarte bună și un dialog foarte bun și cu Casa Albă și cu Departamentul de Stat.”

Ambasadorul a subliniat că România a venit cu cea mai amplă propunere de cooperare privind protecția frontierelor și securitatea națională dintre toate cele 42 de state participante la Visa Waiver:

„Ceea ce propune România în acest moment Statelor Unite este cel mai extins parteneriat privind protecția frontierelor și cooperare în domeniul securității dintre toate statele participante până în acest moment în programul Visa Waiver.”

Muraru a adăugat că negocierile includ măsuri suplimentare de schimb de date, combaterea imigrației ilegale și consolidarea siguranței la frontiere.

Pe 2 mai 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat excluderea României din programul Visa Waiver, prin care românii puteau călători fără viză în Statele Unite pentru perioade de până la 90 de zile, în scop turistic sau de afaceri.

„Astăzi, Departamentul de Securitate Internă, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP)”, se preciza în comunicatul oficial.

Secretarul adjunct al DHS, Tricia McLaughlin, a explicat motivele deciziei:

„Menţinerea standardelor ridicate ale programului Visa Waiver este esențială pentru securitatea națională. Având în vedere accentul pus de această administraţie pe protecția frontierelor şi controlul imigraţiei, s-a decis anularea desemnării României cu efect imediat.”

După anunțul oficial al Washingtonului, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un comunicat prin care și-a exprimat regretul față de decizie și a subliniat că România îndeplinise toate cerințele tehnice pentru a rămâne în program:

„România a respectat toate criteriile de eligibilitate pentru participarea la Visa Waiver, iar decizia SUA este una unilaterală. Vom continua dialogul cu autoritățile americane pentru a relua procesul de includere”.

Ambasadorul Muraru a respins ipoteza potrivit căreia excluderea României ar fi legată de o creștere a numărului de români care au depășit perioada legală de ședere în SUA:

„În afară de comunicatul foarte scurt pe care l-a emis Departamentul pentru Securitate Internă la începutul lunii mai, nu există alte explicații, nici legate de imigrația ilegală, pentru că România a avut tradițional o cifră foarte scăzută.”

Astfel, motivele deciziei par să fie legate mai degrabă de politici generale privind securizarea frontierelor decât de o problemă specifică României.

Pe lângă discuțiile despre Visa Waiver, Muraru a confirmat că există planuri pentru o întâlnire oficială între președintele României, Nicușor Dan, și președintele SUA, Donald Trump:

„Sunt convins că această întâlnire va avea loc, dar va fi anunțată doar când va fi cu totul și cu totul perfectată.”

Luna trecută, consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a anunțat că Donald Trump a transmis deja o invitație oficială pentru ca Nicușor Dan să efectueze o vizită în Statele Unite.

În perioada următoare, România și SUA vor continua negocierile tehnice pentru stabilirea unor protocoale suplimentare privind protecția frontierelor, schimbul de informații și măsurile de securitate cibernetică.

Reluarea procedurii de evaluare este un pas important, însă includerea României în program va depinde de decizia finală a administrației federale. Un eventual calendar de aderare ar putea fi anunțat abia după finalizarea procesului de verificare.