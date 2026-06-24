Președintele Nicușor Dan a participat miercuri la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite la București cu ocazia marcării a 250 de ani de la Declararea Independenței SUA. În discursul susținut la eveniment, șeful statului a vorbit despre relația strategică dintre România și Statele Unite, despre securitatea Flancului Estic al NATO și despre obiectivele comune ale celor două țări în domeniul apărării, economiei și securității.

În intervenția sa, președintele a făcut referire la parcursul Statelor Unite și la rolul pe care alianțele și parteneriatele l-au avut în dezvoltarea și consolidarea influenței americane.

”Călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început şi a fost niciodată parcursă în solitudine. Dincolo de momentul proclamării, independenţa a fost câştigată prin luptă şi cu sprijinul mai multor puteri europene. Acum, State Unite deţin un rol central într-un sistem de alianţe şi parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea şi prosperitatea”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan în cadrul recepţiei de la Ambasada SUA.

Șeful statului a afirmat că acest sistem occidental de alianțe are o semnificație specială pentru România, care și-a asumat de-a lungul timpului apartenența la valorile democratice occidentale.

”Este un rol care a necesitat şi necesită mult efort, generaţie după generaţie, într-un context regional adesea descurajant. Astăzi, rezultatele perseverenţei românilor privind apartenenţa la comunitatea occidentală de valori sunt mai importante ca oricând. Sunt şi motivul pentru care am onoarea să salut independenţa Statelor Unite în calitate de Preşedinte al unei ţări care în 2027 va celebra 30 de ani de când este Partener Strategic al Statelor Unite, 20 de ani de când aparţine Uniunii Europene şi 23 de ani de când este membră NATO”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a arătat că parteneriatul strategic cu Statele Unite, apartenența la Uniunea Europeană și statutul de membru NATO reprezintă pilonii pe care se bazează politica externă și de securitate a României.

”Nu trebuie să uităm că, în vecinătatea noastră, agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România şi cetăţenii ei sunt afectaţi direct de consecinţele escaladării nesăbuite în care s-a angajat Kremlinul. Flancul Estic al NATO şi regiunea Mării Negre se află în prima linie a ameninţărilor ruse. Doresc să exprim şi cu această ocazie profunda recunoştinţă a României şi a fiecărui cetăţean al său pentru eforturile Statelor Unite şi ale Aliaţilor noştri de a consolida măsurile de apărare şi descurajare în ţara noastră. Dar, în timp ce suntem recunoscători tuturor Aliaţilor noştri, vă asigur că România îşi asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare şi contribuie la securitatea partenerilor săi”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a anunțat că la viitorul Summit NATO va prezenta aliaților măsurile adoptate de România pentru dezvoltarea capacităților sale militare.

”Astfel, participăm cu determinare la efortul comun european de consolidare a securităţii euroatlantice”, a adăugat preşedintele.

În discursul său, Nicușor Dan a transmis că Bucureștiul și Washingtonul lucrează pentru consolidarea Parteneriatului Strategic și pentru extinderea cooperării în mai multe domenii.

”Domnule Ambasador, în plan bilateral, lucrăm intens pentru un obiectiv comun, acela de a ridica Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite la un nivel superior de ambiţie şi de a fructifica pe deplin întregul potenţial de care dispunem, în calitate de cel mai apropiat şi dedicat aliat al SUA din această regiune. Sunt încrezător că vom înregistra progrese semnificative prin valorificarea oportunităţilor strategice, în beneficiul cetăţenilor noştri, în domenii precum apărarea, comerţul, securitatea energetică, tehnologiile avansate, securitatea cibernetică, conectivitatea strategică şi dezvoltarea de lanţuri de aprovizionare sigure”, a declarat președintele.

Potrivit acestuia, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reprezintă o prioritate strategică, iar sprijinul Statelor Unite este important pentru atingerea acestui obiectiv.

În încheiere, Nicușor Dan a revenit asupra ideii de solidaritate între statele care împărtășesc aceleași valori democratice.

”Pentru că am amintit de valori pe care le împărtăşim, revin la ideea cu care am început - forţa durabilă a idealurilor proclamate prin Declaraţia de Independenţă. Această forţă trebuie să continue să ne inspire şi astăzi, când suntem confruntaţi cu provocări complexe şi crize suprapuse la nivel global. Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forţa unităţii vine tocmai din valorile noastre comune. De aceea, România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertăţii şi democraţiei. La mulţi ani Statelor Unite ale Americii! La mulţi ani prieteniei româno-americane!”, a spus Nicuşor Dan în discurs.