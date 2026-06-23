Președintele rus Vladimir Putin a afirmat marți, la Kremlin, în fața absolvenților academiilor militare ruse, că NATO își intensifică pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia. Liderul de la Moscova a susținut că statele occidentale își majorează cheltuielile pentru apărare și folosesc amenințarea rusă drept argument pentru consolidarea capacităților militare.

În discursul susținut în fața noilor absolvenți ai instituțiilor militare, Vladimir Putin a declarat că Alianța Nord-Atlantică a trecut de la sprijinirea Ucrainei la o etapă în care discută deschis despre consolidarea pregătirilor militare.

Potrivit președintelui rus, în statele occidentale se vorbește tot mai frecvent despre creșterea bugetelor pentru apărare și despre pregătirea pentru un posibil conflict cu Rusia.

Acesta a susținut că țările NATO și Uniunea Europeană justifică aceste măsuri prin afirmații pe care Moscova le consideră nefondate privind existența unei amenințări militare ruse.

Vladimir Putin a amintit că o parte importantă din cheltuielile publice aleFederației Ruse este direcționată către domeniul militar și de securitate.

Conform datelor prezentate de liderul rus, aproximativ 40% din cheltuielile bugetare ale Rusiei sunt alocate armatei, echipamentelor militare și structurilor de securitate.

În același timp, președintele rus a susținut că Moscova promovează un sistem multipolar al relațiilor internaționale, care să garanteze securitatea tuturor statelor.

''În acelaşi timp, suntem pregătiţi să răspundem operaţional şi adecvat la toate ameninţările interne şi externe'', a avertizat şeful statului rus.

În cadrul aceleiași intervenții, Vladimir Putin a declarat că Rusia rămâne deschisă unor negocieri de pace cu Ucraina.

Liderul de la Kremlin a afirmat că eventualele discuții ar trebui să aibă la bază rezultatele negocierilor desfășurate la Istanbul în anul 2022.

Totodată, Putin a susținut că atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective civile nu influențează situația de pe front, în contextul continuării conflictului dintre cele două țări.