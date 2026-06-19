Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că dezvoltarea capacităților militare europene și extinderea NATO sporesc riscurile de securitate la nivel internațional. Declarațiile au fost făcute într-un material dedicat relației dintre Ucraina, Europa și securitatea globală, în care oficialul rus a abordat și perspectivele dialogului dintre Moscova și statele occidentale, potrivit pravda.ru.

Șeful diplomației ruse a declarat că aderarea Finlandei și Suediei la NATO reprezintă o nouă etapă a extinderii alianței spre est. Potrivit acestuia, Ucraina este privită de statele occidentale drept o componentă esențială a unei viitoare structuri militare europene care ar putea funcționa independent atât de Statele Unite, cât și de NATO.

„O confruntare directă între NATO și Rusia s-ar putea transforma rapid într-un schimb de lovituri nucleare, cu consecințe catastrofale”, a declarat Lavrov.

Oficialul rus a criticat și conceptul autonomiei strategice europene, despre care afirmă că ar genera noi riscuri pentru securitatea internațională.

Serghei Lavrov și-a exprimat îngrijorarea și față de propunerile formulate în Franța privind extinderea protecției nucleare către mai multe state ale Uniunii Europene. În opinia sa, astfel de inițiative nu contribuie la consolidarea securității pe continent.

Ministrul rus a susținut că modelul de extindere militară, economică și politică promovat de Occident nu mai corespunde actualului context internațional, pe care îl descrie drept o lume multipolară aflată în formare.

Declarațiile au fost incluse într-un articol intitulat „Ukraine, Europe and Global Security”, despre care Lavrov afirmă că a fost pregătit pentru Politico Europe, dar nu a fost publicat de publicație.

În materialul său, Lavrov a afirmat că există state europene interesate de reluarea dialogului cu Moscova, însă care continuă să susțină inițiative juridice și politice îndreptate împotriva Rusiei. El a indicat proiecte precum registrul daunelor, mecanismele privind despăgubirile și ideea constituirii unui tribunal special pentru analizarea responsabilităților legate de războiul din Ucraina.

Oficialul rus a susținut că aceste inițiative urmăresc tragerea la răspundere a Rusiei pe plan internațional.

Totodată, Lavrov a acuzat Uniunea Europeană că ar fi încurajat reținerea unor nave comerciale în apele internaționale și a afirmat că astfel de incidente s-ar fi produs deja în Marea Baltică și în Oceanul Atlantic.

În același context, ministrul rus a susținut că statele occidentale ignoră ceea ce el a descris drept acte de sabotaj desfășurate de forțele ucrainene în regiunile Mării Negre și ale Mării Mediterane.

Potrivit lui Lavrov, reconstruirea încrederii reprezintă elementul esențial pentru reluarea unui dialog real între Rusia și Europa.

„Principala condiție pentru un dialog substanțial este restabilirea încrederii, care a fost subminată de acțiunile anti-ruse ale Occidentului și ale Europei în perioada de după Războiul Rece”, a afirmat ministrul.

Acesta a susținut că negocierile nu pot fi reluate pe baza unor ultimatumuri și a făcut referire la propunerile prezentate Moscovei după întâlnirea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni reuniți la Londra pe 7 iunie.

Lavrov a declarat că experiența ultimelor două decenii ar demonstra, în opinia sa, că negocierile cu Europa au fost folosite pentru extinderea NATO și a Uniunii Europene către frontierele Rusiei. Oficialul rus a afirmat, de asemenea, că liderii europeni sunt concentrați pe menținerea actualei conduceri de la Kiev și pe înghețarea conflictului fără a aborda cauzele pe care Moscova le consideră fundamentale. În același timp, el a criticat propunerile privind desfășurarea unor contingente militare aparținând unei coaliții britanico-franceze pe teritoriul Ucrainei.

Serghei Lavrov a declarat că Rusia își propune să își atingă obiectivele prin mijloace diplomatice, considerând că acestea sunt necesare pentru garantarea securității naționale și protejarea cetățenilor ruși.

Ministrul a afirmat că îndeplinirea acestor obiective ar consolida poziția internațională a Rusiei și a adăugat că Moscova va continua să își apere interesele în domenii precum economia, finanțele, transporturile, tehnologia și operațiunea militară aflată în desfășurare.

De asemenea, Lavrov a acuzat statele occidentale că încearcă să influențeze percepția internațională asupra conflictului și a susținut că una dintre misiunile diplomației ruse este să prezinte publicului internațional argumentele și măsurile adoptate de Moscova în apărarea intereselor sale.