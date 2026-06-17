Liderii statelor G7 au adoptat o declarație comună prin care se angajează să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina, inclusiv prin livrări suplimentare de sisteme de apărare antiaeriană și capabilități cu rază lungă de acțiune.

În același timp, cele mai mari economii democratice ale lumii au anunțat că sunt pregătite să înăsprească sancțiunile împotriva sectorului energetic al Rusiei.

Decizia a fost luată în cadrul summitului G7 desfășurat la Évian-les-Bains, în Franța, unde liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Canadei și Japoniei au discutat despre războiul din Ucraina și despre modalitățile de creștere a presiunii asupra Moscovei.

Declarația este importantă pentru că vine într-un moment în care Kievul încearcă să profite de ceea ce aliații occidentali descriu drept o nouă dinamică pe câmpul de luptă.

În documentul final al summitului, liderii G7 și-au reafirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale”.

Potrivit declarației, statele membre au convenit să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană, interceptoare suplimentare și capabilități cu rază lungă de acțiune pentru armata ucraineană.

„Pentru a susține și accelera acest nou impuls, suntem de acord să creștem livrarea de capacități de apărare aeriană, sisteme și interceptoare suplimentare, precum și capabilități cu rază lungă de acțiune”, se arată în declarația oficială a liderilor G7.

Documentul menționează și posibilitatea extinderii licențelor care să permită Ucrainei să își dezvolte propria producție militară, inclusiv pentru sisteme avansate de apărare.

Un alt punct central al declarației îl reprezintă sancțiunile economice.

Liderii G7 afirmă că este momentul potrivit pentru adoptarea unor măsuri suplimentare împotriva principalelor surse de venit ale Kremlinului, în special exporturile de petrol și gaze naturale.

„Ne angajăm să creștem presiunea asupra economiei de război a Rusiei. În acest context, vom consolida sancțiunile, inclusiv pe cele care vizează sectoarele petrolului și gazelor”, au transmis liderii reuniți la Évian-les-Bains.

Potrivit Reuters și Financial Times, susținerea pentru noi sancțiuni a fost favorizată și de evoluțiile din Orientul Mijlociu, după acordul-cadru dintre Statele Unite și Iran, care ar putea contribui la stabilizarea pieței energetice globale și la reducerea riscurilor privind aprovizionarea cu petrol.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la summit, a insistat asupra necesității consolidării apărării aeriene a țării sale și a solicitat sprijin suplimentar pentru obținerea și producerea sistemelor Patriot.

Potrivit Reuters, Zelenski a declarat că liderii G7 au fost de acord că Rusia nu câștigă războiul și că presiunea economică asupra Moscovei trebuie amplificată prin sancțiuni asupra exporturilor energetice, sistemului bancar și industriei militare.

Liderul ucrainean a subliniat că atacurile rusești asupra infrastructurii civile și energetice continuă, motiv pentru care apărarea antiaeriană rămâne una dintre prioritățile absolute ale Kievului.

Sprijinul occidental pentru Ucraina a atins niveluri fără precedent de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

Estimările prezentate în timpul summitului arată că statele europene au alocat aproximativ 200 de miliarde de euro sub formă de ajutor militar, financiar și umanitar pentru Ucraina. În plus, un nou împrumut de aproximativ 90 de miliarde de euro urmează să înceapă să fie distribuit în această perioadă.

Statele Unite au oferit, la rândul lor, aproximativ 115 miliarde de euro în sprijin total pentru Kiev de la începutul războiului.

Declarația finală a summitului acordă o atenție specială securității energetice a Ucrainei.

Liderii G7 au promis sprijin suplimentar pentru a ajuta țara să treacă peste iarna următoare, perioadă în care Rusia și-a concentrat în mod repetat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Subliniem importanța rezilienței energetice. Suntem de acord să oferim sprijin suplimentar pentru a ajuta țara să treacă prin următoarea iarnă”, se arată în documentul oficial.