Premierul italian Giorgia Meloni a oferit unul dintre momentele relaxate ale summitului G7 desfășurat la Évian-les-Bains, în Franța, după ce le-a dezvăluit liderilor prezenți că nu a mai fumat de la începutul lunii mai, potrivit agenției Associated Press.

Scena a fost surprinsă de camere înaintea discuțiilor oficiale. După saluturile protocolare, cancelarul german Friedrich Merz a întrebat-o pe Meloni dacă a fumat deja o țigară în acea zi. Răspunsul liderului italian a venit imediat:

„Nu. Nu am mai fumat de la 1 mai.”

Declarația a fost întâmpinată cu aplauze și felicitări din partea mai multor lideri prezenți la reuniune. Friedrich Merz a bătut din palme, iar premierul canadian Mark Carney, alături de reprezentanți ai Regatului Unit, Japoniei și Uniunii Europene, au salutat decizia premierului italian.

Vizibil încântată de reacție, Meloni și-a ridicat mâinile în semn de victorie.

Momentul a continuat într-o notă relaxată atunci când premierul canadian Mark Carney a făcut referire la terapiile de substituție pentru nicotină.

„Ai un plasture?”, a întrebat Carney, atingându-și brațul într-un gest care sugera un plasture cu nicotină.

Schimbul de replici a provocat zâmbete între liderii prezenți și a oferit una dintre rarele secvențe informale surprinse în marja summitului.

Informațiile privind decizia Giorgiei Meloni de a renunța la fumat circulă de mai multe săptămâni în presa italiană. Publicația italiană Il Foglio a relatat prima că premierul nu mai fumase de la începutul lunii mai, informație confirmată ulterior de mai multe surse media italiene.

Potrivit relatărilor, Meloni era cunoscută drept o fumătoare înrăită, preferând țigările Vogue.

Presa italiană a acordat o atenție neobișnuită acestui subiect, tocmai pentru că premierul nu și-a ascuns niciodată obiceiul de a fuma. În ultimele luni, au apărut numeroase comentarii privind posibilitatea ca liderul italian să renunțe definitiv la acest viciu.

Potrivit publicației 9Colonne, unul dintre momentele care au rămas în atenția presei italiene a fost întâlnirea dintre Giorgia Meloni și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan.

Conform relatărilor, liderul turc i-ar fi spus:

„Arăți foarte bine, dar ar trebui să te lași de fumat.”

Meloni ar fi răspuns atunci simplu:

„Știu, știu.”

Presa italiană a speculat ulterior că recomandarea lui Erdoğan s-ar fi numărat printre factorii care au determinat-o să încerce din nou să renunțe la țigări.

Ediția din acest an a summitului G7 este dominată de discuții privind conflictele internaționale, securitatea energetică, relațiile comerciale și sprijinul pentru Ucraina.

În acest context, schimbul de replici dintre lideri a reprezentat unul dintre puținele momente informale surprinse public înaintea reuniunilor oficiale.

Deși aparent minor, episodul a atras atenția presei internaționale deoarece a oferit o imagine diferită a interacțiunilor dintre liderii celor mai importante economii democratice ale lumii.