Moment neașteptat la reuniunea G7. Giorgia Meloni a fost aplaudată după o mărturisire personală
- Iulia Moise
- 16 iunie 2026, 16:52
Premierul italian Giorgia Meloni a oferit unul dintre momentele relaxate ale summitului G7 desfășurat la Évian-les-Bains, în Franța, după ce le-a dezvăluit liderilor prezenți că nu a mai fumat de la începutul lunii mai, potrivit agenției Associated Press.
Scena a fost surprinsă de camere înaintea discuțiilor oficiale. După saluturile protocolare, cancelarul german Friedrich Merz a întrebat-o pe Meloni dacă a fumat deja o țigară în acea zi. Răspunsul liderului italian a venit imediat:
„Nu. Nu am mai fumat de la 1 mai.”
Declarația a fost întâmpinată cu aplauze și felicitări din partea mai multor lideri prezenți la reuniune. Friedrich Merz a bătut din palme, iar premierul canadian Mark Carney, alături de reprezentanți ai Regatului Unit, Japoniei și Uniunii Europene, au salutat decizia premierului italian.
Vizibil încântată de reacție, Meloni și-a ridicat mâinile în semn de victorie.
Gluma lui Mark Carney a stârnit zâmbete la masa liderilor
Momentul a continuat într-o notă relaxată atunci când premierul canadian Mark Carney a făcut referire la terapiile de substituție pentru nicotină.
„Ai un plasture?”, a întrebat Carney, atingându-și brațul într-un gest care sugera un plasture cu nicotină.
Schimbul de replici a provocat zâmbete între liderii prezenți și a oferit una dintre rarele secvențe informale surprinse în marja summitului.
Renunțarea la fumat, confirmată după săptămâni de speculații
Informațiile privind decizia Giorgiei Meloni de a renunța la fumat circulă de mai multe săptămâni în presa italiană. Publicația italiană Il Foglio a relatat prima că premierul nu mai fumase de la începutul lunii mai, informație confirmată ulterior de mai multe surse media italiene.
Potrivit relatărilor, Meloni era cunoscută drept o fumătoare înrăită, preferând țigările Vogue.
Presa italiană a acordat o atenție neobișnuită acestui subiect, tocmai pentru că premierul nu și-a ascuns niciodată obiceiul de a fuma. În ultimele luni, au apărut numeroase comentarii privind posibilitatea ca liderul italian să renunțe definitiv la acest viciu.
Erdogan îi recomandase anterior să renunțe
Potrivit publicației 9Colonne, unul dintre momentele care au rămas în atenția presei italiene a fost întâlnirea dintre Giorgia Meloni și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan.
Conform relatărilor, liderul turc i-ar fi spus:
„Arăți foarte bine, dar ar trebui să te lași de fumat.”
Meloni ar fi răspuns atunci simplu:
„Știu, știu.”
Presa italiană a speculat ulterior că recomandarea lui Erdoğan s-ar fi numărat printre factorii care au determinat-o să încerce din nou să renunțe la țigări.
Un moment rar de destindere la un summit dominat de teme geopolitice
Ediția din acest an a summitului G7 este dominată de discuții privind conflictele internaționale, securitatea energetică, relațiile comerciale și sprijinul pentru Ucraina.
În acest context, schimbul de replici dintre lideri a reprezentat unul dintre puținele momente informale surprinse public înaintea reuniunilor oficiale.
Deși aparent minor, episodul a atras atenția presei internaționale deoarece a oferit o imagine diferită a interacțiunilor dintre liderii celor mai importante economii democratice ale lumii.