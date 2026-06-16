Cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit marți președintelui american Donald Trump un tricou al naționalei de fotbal a Germaniei personalizat cu numele „TRUMP” și numărul 47, în cadrul summitului G7 desfășurat la Évian, în Franța, potrivit New York Post.

Gestul a avut loc înaintea unei reuniuni a liderilor G7 cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cadoul a fost oferit la doar două zile după ce Trump a împlinit 80 de ani. În imagini surprinse înaintea începerii oficiale a reuniunii, Merz s-a apropiat de liderul american și i-a înmânat tricoul, pe care era imprimat numele acestuia și numărul 47, o referire la faptul că Trump este al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Trump i-a mulțumit cancelarului și a așezat tricoul pe masa de lucru.

După momentul surprins la summit, Merz a publicat un mesaj pe rețeaua X în care a făcut referire la aniversarea liderului american.

„La mulți ani cu întârziere pentru împlinirea vârstei de 80 de ani! Până la urmă, suntem în aceeași echipă”, a scris cancelarul german. Potrivit presei internaționale, gestul a fost interpretat drept un semnal de apropiere diplomatică într-un moment în care relațiile dintre Berlin și Washington au traversat o perioadă complicată.

Presa germană notează că alegerea tricoului are și o dimensiune simbolică. Numărul 47 face trimitere la mandatul lui Trump, iar referirea la fotbal vine în contextul în care Statele Unite găzduiesc în acest an competiția mondială de fotbal.

Momentul a avut loc în fața celorlalți lideri G7, înaintea discuțiilor dedicate războiului din Ucraina și situației internaționale. Potrivit relatărilor din presa britanică și americană, Merz a dorit ca gestul să fie unul vizibil și să transmită un mesaj de cooperare între cele două state.

Cadoul vine după mai multe luni în care relația dintre cei doi lideri a fost marcată de divergențe publice. În ultimele luni, Merz a criticat în repetate rânduri politica americană privind Iranul, iar Trump a reacționat dur la adresa cancelarului german.

Presa internațională a relatat că schimbul de replici a contribuit la răcirea relațiilor dintre Berlin și Washington.

Cu toate acestea, înaintea summitului G7, Merz i-a trimis lui Trump și o scrisoare scrisă de mână pentru aniversarea de 80 de ani, livrată la Casa Albă prin intermediul unui curier diplomatic.

Tricoul personalizat se adaugă unei serii de gesturi simbolice făcute de Merz în relația cu Trump.

În timpul unei vizite anterioare la Washington, cancelarul german i-a oferit o copie a certificatului de naștere al bunicului președintelui american, Friedrich Trump, născut în localitatea germană Kallstadt în anul 1869.

De asemenea, Merz i-a dăruit în trecut un baston de golf și o copie a Tratatului de Prietenie și Comerț dintre Statele Unite și Prusia, semnat în 1785.