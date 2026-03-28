Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA

Donald Trump pare haotic în deciziile pe care le-a luat și le ia în războiul dus de SUA și Israel cu Iranul. Dar, președintele american pune în practică și idei mai vechi, pe care le are de zeci de ani, atunci când doar visa să ajungă la Casa Albă. Despre acest subiect au discutat Dan Andronic și Radu Coșarcă în podcastul difuzat, vineri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

O analiză prezentată de postul CNN, care duce de multă vreme o politică anti-Trump arată că președintele concretizează în această perioadă intenții pe care le avea doar în teorie.

„CNN este anti-Trump. dar identifică undeva în preistoria lui Trump această idee. Și spun, dom'le, el de vreo 40 de ani a zis că e așa o analiză freudiană, dar e fapt psihanaliză. Ea merită văzută pentru că înțelegem puțin cum se construiesc marile decizii ale istoriei. Statele Unite se pregătesc să intre cu trupe în Insula Kharg. Se gândesc foarte clar să o ocupe, pentru că Trump de fapt avea ideea asta de mult. Avea ideea asta de a ocupa această bucată strategică de teren din Strâmtoarea Ormuz încă de acum 40 de ani”, a explicat Dan Andronic.

„Și comentariul pe care îl face Richard Quest este tocmai că, da, Trump acționează foarte mult pe lucrurile la care s-a gândit în urmă cu câțiva ani. Așa cum a fost și cu tarifele, cum este și cu această focusare pe insula iraniană. Pur și simplu își transpune toate ideile în practică”, a mai afirmat Dan Andronic.

Tot legat de războiul din Iran, Radu Coșarcă a remarcat că există deocamdată o mare enigmă în privința Chinei. Colosul asiatic are deocamdată o atitudine prudentă. „Atitudinea Chinei e foarte reținută, e tradițional rezervată, aceasta este diplomația chineză. Sigur că au condamnat atacul asupra Iranului, dar deocamdată nu au făcut mai mult. Însă China este foarte afectată de perturbarea rutelor de transport. A fost perturbată după intervenția din Venezuela, de unde își lua o parte din petrol”, a spus Radu Coșarcă.

În ceea ce privește un mare beneficiar al războiului din Iran, evidențele duc către Rusia. „Tot petrolul chinezilor este afectat și deocamdată, cum se spune, principalul câștigător în acest conflict este o țară care nu participă direct, Rusia, în mod neașteptat. De ce? Se știe că Rusia trăiește, de fapt, doar din exportul de petrol și gaze. Și se știe că bugetul Rusiei este gândit să fie pozitiv.

Dacă petrolul trece de 60-65 de dolari barilul, ori el cam aici stătea de multă vreme. Deci, deocamdată Putin e fericit și e fericit și din al doilea motiv. Pentru că Trump, încercând să dezmorțească puțin aprovizionarea cu petrol, a zis: Deocamdată suspendăm sancțiunile contra Rusiei, o parte din ele”, a mai explicat Coșarcă.