International

Germania ia în calcul reactivarea centralelor pe cărbune. Creșterea prețurilor la energie forțează schimbările

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Germania ia în calcul măsuri suplimentare pentru a limita impactul creșterii prețurilor la energie, în contextul tensiunilor internaționale generate de conflictul din Iran, potrivit European Conservative.

Potrivit unor surse din cadrul coaliției de guvernare, autoritățile de la Berlin analizează posibilitatea repunerii în funcțiune a unor centrale pe cărbune care în prezent nu sunt utilizate.

Decizia ar avea ca obiectiv reducerea presiunii asupra consumului de gaze naturale, ale căror prețuri au înregistrat creșteri semnificative.

Creșterea prețurilor la gaze, principalul factor de presiune în Germania

Potrivit acelorași surse, inițiativa este direct legată de evoluțiile recente de pe piața energetică. „Mișcarea este menită să conserve gazul natural, al cărui preț a crescut puternic după atacurile inițiale asupra Teheranului, la sfârșitul lunii februarie”, au declarat surse din guvernul german.

Creșterea cotațiilor la gaze naturale este atribuită incertitudinilor geopolitice și riscurilor asupra aprovizionării, ceea ce a determinat statele europene să caute soluții alternative pentru asigurarea securității energetice.

energie electrică-gaze / sursa foto Dreamstime.com

În acest context, utilizarea temporară a centralelor pe cărbune este văzută ca o opțiune de echilibrare a consumului.

Măsuri legislative adoptate de Bundestag

În paralel cu aceste discuții, Bundestag a adoptat joi un pachet de măsuri energetice destinat limitării creșterii prețurilor pentru consumatori. Documentul include prevederi care restricționează capacitatea companiilor energetice de a majora tarifele.

Totuși, eficiența acestor măsuri a fost pusă sub semnul întrebării imediat după adoptare. Potrivit relatărilor, „pachetul impune limite asupra posibilității companiilor energetice de a crește tarifele, însă au fost ridicate îndoieli cu privire la eficacitatea acestuia încă de la început”.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind mecanismele exacte prin care aceste restricții vor fi aplicate sau monitorizate, ceea ce a alimentat incertitudinile în rândul actorilor din sector.

Reactivarea centralelor pe cărbune din Germania

Decizia de a analiza reactivarea centralelor pe cărbune vine într-un moment sensibil pentru politica energetică a Germaniei, care în ultimii ani a urmărit reducerea dependenței de combustibili fosili și accelerarea tranziției către surse regenerabile.

Conflictul din Iran și impactul acestuia asupra piețelor globale de energie au determinat însă o reevaluare temporară a priorităților. Potrivit informațiilor apărute, guvernul încearcă să gestioneze simultan presiunile economice și necesitatea menținerii unui nivel stabil al aprovizionării cu energie.

Surse și context suplimentar Informațiile privind posibila reactivare a centralelor pe cărbune și măsurile legislative adoptate au fost publicate inițial de Politico și se bazează pe declarații ale unor oficiali din coaliția guvernamentală germană.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale