Economie

Tăvălugul scumpirilor va continua. BNR: Plătim pentru dezastrul bugetar din anii anteriori

Sursă foto: Pixabay.com
Deficitul bugetar rămâne principala vulnerabilitate a economiei României, iar orice măsură care îl amplifică riscă să înrăutățească situația, avertizează Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Potrivit acestuia, reducerea taxelor la carburanți „ar face mai mult rău decât bine” economiei.

Omul lui Isărescu, despre reducerea taxelor la carburanți

„Ce alegem? Să reducem impozitul pe carburant sau să ținem cu dinții de obiectivul reducerii deficitului bugetar? A doua opțiune este singura rațională”, spune acesta.

În viziunea sa, creșterea prețurilor la energie, amplificată de tensiunile din Iran, generează efecte în lanț asupra economiei.

„Prețul petrolului și al gazului lichefiat s-a dublat în câteva săptămâni”, adaugă oficialul BNR.

Aceasta va genera creșteri de prețuri și va încetini economia.

„Numeroase produse și servicii se vor scumpi, ceea ce va împinge în sus ratele inflației și, mai mult ca sigur, va duce la reducerea creșterii economice”, continuă economistul.

BNR. Sursă foto: Inquam /Octav Ganea

Agricultura, printre cele mai afectate sectoare

Agricultura va fi printre cele mai afectate sectoare, din cauza costurilor mai mari la combustibil, irigații și îngrășăminte.

„De asemenea, din cauza problemelor de lichiditate, fermierii ar putea întârzia unele lucrări, ceea ce ar putea duce și la diminuarea producției”, avertizează Rădulescu.

Chiar dacă alte state aleg să reducă taxe sau să acorde subvenții, spațiul de manevră al României este limitat, potrivit economistului.

„Guvernul României a anunțat și el o serie de măsuri, cum ar fi limitarea adaosului comercial la vânzarea de carburant, dar s-a ferit să promită reduceri, fie și temporare, de accize sau alte taxe. De ce? Simplu: plătim pentru dezastrul bugetar din anii anteriori”, a mai spus acesta.

Transportul în comun, singura opțiune pentru cei afectați de noile prețuri ale carburanților

Având în vedere contextul economic actual și valul de scumpiri de la pompă, consilierul guvernatorului BNR susține că șoferii ar trebui să aleagă transportul în comun.

„Cred că posesorii de autovehicule ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun (…) asta dacă majorarea cu 50–100 de lei a costului unui plin de carburant este considerată prea mare”, a explicat economistul.

Potrivit economistului, dacă prețurile la energie vor continua să crească la nivel mondial, guvernul ar putea adopta măsuri țintite pentru a sprijini sectoarele cele mai afectate, precum agricultura și transporturile.

De asemenea, acesta consideră că deficitul bugetar reprezintă cea mai severă constrângere a economiei românești.

Consilierul guvernatorului BNR mai atrage atenția că problema nu ține doar de nivelul împrumuturilor statului, ci și de costul acestora. Dobânzile plătite de România pentru o datorie de 60% din PIB sunt mai mari decât cele ale Franței pentru o datorie de peste 120% din PIB. În acest context, Rădulescu avertizează că responsabilitatea va reveni guvernului actual, care se află în imposibilitatea de a sprijini consumatorii afectați de scumpirea carburanților.

