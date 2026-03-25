Sindicatele cer reducerea accizelor la carburanți. BNS vine cu două propuneri

Sindicatele cer reducerea accizelor la carburanți. BNS vine cu două propuneriPompă carburanți. Sursa foto: Freepik
Sindicatele cer reducerea accizelor la carburanți în plină criză energetică. Blocul Național Sindical a criticat proiectul de ordonanță de urgență privind declararea situației de criză pe piața energiei, susținând că măsurile propuse nu protejează consumatorii, ci favorizează, de fapt, menținerea unor practici considerate speculative în economie.

Sindicatele cer reducerea accizelor la carburanți

Sindicaliștii propun, în acest context, reducerea accizelor la carburanți la nivelul anului precedent, ca soluție imediată pentru temperarea prețurilor.

În poziția oficială transmisă public, BNS afirmă că „Această OUG nu protejează populația, ci protejează o conduită de speculare a crizei pe seama economiei reale”, acuzând statul că urmărește în principal creșterea veniturilor bugetare prin taxe și accize, în timp ce presiunea economică este transferată către companii și angajați.

Confederația sindicală susține că una dintre măsurile discutate, respectiv limitarea adaosului comercial la carburanți, ar avea efecte negative asupra pieței.

ANAF a descoperit indicii de fraudă fiscală în firmele din jurul Realitatea Plus. Sunt investigate tranzacții de zeci de milioane
ANAF a descoperit indicii de fraudă fiscală în firmele din jurul Realitatea Plus. Sunt investigate tranzacții de zeci de milioane
Ghid de siguranță pentru românii care vor merge la Istanbul pentru partida cu Turcia. Ce zone ar trebui să evite, mai ales noaptea
Ghid de siguranță pentru românii care vor merge la Istanbul pentru partida cu Turcia. Ce zone ar trebui să evite, mai ales noaptea

În viziunea BNS, intervenția ar putea fi percepută ca o distorsionare a mecanismelor economiei de piață și ar ridica semne de întrebare în rândul investitorilor. În comunicat se arată că o astfel de abordare transmite ideea că statul intervine direct în stabilirea regulilor comerciale.

Sindicaliștii au mai afirmat că actualul context fiscal ar transforma criza energetică într-o sursă de venit suplimentar pentru bugetul de stat. Potrivit documentului, este vorba despre „venituri excepționale și necuvenite în situație de criză”, generate de nivelul ridicat al accizelor și al TVA raportat la prețurile crescute ale carburanților.

În acest context, BNS consideră că principala măsură care ar trebui adoptată este reducerea accizelor la nivelul de la sfârșitul anului 2025. Organizația argumentează că România are un nivel al accizelor superior minimelor europene și că o ajustare în jos ar putea conduce la o scădere a prețurilor la pompă comparabilă cu efectul plafonării adaosului comercial.

O altă propunere avansată de sindicate vizează reducerea temporară a TVA la 11%, măsură care, potrivit acestora, a fost deja aplicată în alte state europene, inclusiv Spania, în perioade de presiune asupra prețurilor.

Analiza BNS mai arată că, în comparație cu alte state din Uniunea Europeană, România înregistra recent prețuri medii mai ridicate la benzină față de mai multe țări membre, inclusiv Polonia, Cehia, Ungaria sau Bulgaria. Situații similare sunt semnalate și în cazul motorinei, unde prețurile interne depășesc nivelurile din mai multe state din regiune.

În comunicat se mai subliniază că „statul român nu trebuie să speculeze criza”, iar efectele cumulate ale majorărilor fiscale și ale costurilor ridicate din economie pot reduce competitivitatea și pot accentua riscul de recesiune. BNS avertizează că, în actualul context, combinația dintre taxe ridicate, costuri energetice mari și finanțare scumpă poate pune presiune suplimentară pe mediul de afaceri și pe piața muncii.

20:06 - Fostul majordom al lui Andrew Mountbatten-Windsor dezvăluie ce nu-i plăcea la fostul prinț
20:00 - BBC își schimbă conducerea. Fost executiv Google preia funcția de director general
19:53 - Iluminatul clădirilor publice și comerciale va fi redus cu cel puțin 30%. Măsuri dictate de starea de urgență în ener...
19:48 - Părintele Calistrat despre răutate: Colcăie în societate
19:42 - Sindicatele cer reducerea accizelor la carburanți. BNS vine cu două propuneri
19:37 - ANAF a descoperit indicii de fraudă fiscală în firmele din jurul Realitatea Plus. Sunt investigate tranzacții de zeci...

Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură
Schimbări fără precedent în istoria omenirii
Schimbări fără precedent în istoria omenirii
Marea problemă a lui Donald Trump
Marea problemă a lui Donald Trump

