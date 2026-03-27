Băsescu, despre nemulțumirile lui Trump față de aliații europeni: Sunt exagerate. Nu funcționăm ca la grădiniță

După ce aliații NATO au refuzat să ajute SUA în conflictul din Orientul Mijlociu și Trump a răspuns cu o serie de critici în acest sens, fostul președinte Traian Băsescu susține că „săgețile” trimise de liderul american sunt exagerate.

Tensiunile dintre Statele Unite și aliații din NATO au fost amplificate de solicitarea președintelui american Donald Trump, care a cerut sprijin pentru conflictul cu Iranul. Cererea a fost refuzată de partenerii europeni, iar Trump s-a arătat nemulțumit mai ales de argumentele cancelarului german Friedrich Merz.

În această situație, fostul lider de la Casa Albă a amenințat din nou că îi va lăsa pe aliații NATO să se descurce singuri în fața Rusiei.

„Noi suntem acolo să apărăm Europa de Rusia, să protejăm NATO. În teorie, asta nu ne afectează, pentru că suntem la mii de kilometri distanță, avem între noi un mare și frumos ocean. Dar ei (aliații europeni – n.r.) nu sunt acolo ca să ne apere pe noi, ceea ce este ridicol, nu are niciun sens”, a afirmat el.

În viziunea fostului președinte Traian Băsescu, conflictul din Ucraina și cel cu Iranul ar trebui să atragă atenția tuturor aliaților NATO.

În același timp, el consideră că solicitările lui Trump către aliați „sunt exagerate”, mai ales că președintele SUA a lansat noul conflict din Orient fără să-i informeze.

„Pretențiile pe care le are Donald Trump sunt exagerate. Statele UE nu-și permit acest lux (să ajute SUA în războiul contra Iranului – n.r.). Ca să trimiți un singur soldat în afara spațiului NATO, ai nevoie de aprobarea parlamentului. (…) Trump n-a informat pe nimeni când a declanșat atacul. A făcut boroboața, apoi a spus ‘veniți și ajutați-mă’. Nu funcționăm ca la grădiniță când e vorba despre state”, a mai spus Băsescu la România TV.

Potrivit fostului șef de stat Traian Băsescu, NATO nu intervine în afara spațiului său decât atunci când există un mandat clar emis de Consiliul de Securitate al ONU.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administrația Statelor Unite ar fi dispusă să ofere garanții de securitate pentru un acord de pace în Ucraina, însă cu condiția ca Kievul să cedeze Moscovei întreaga regiune Donbas, pe care Rusia o consideră strategică, dar nu o controlează integral.

Ucraina încă mai deține sub un sfert din Donețk, în timp ce Luganskul se află complet sub control rusesc. Chiar și așa, experții militari estimează că ar putea dura ani până ca Rusia să cucerească întreaga zonă pe câmpul de luptă.

Zelenski a explicat că, odată cu concentrarea SUA asupra situației din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Ucrainei pentru a grăbi încheierea conflictului început de Rusia în februarie 2022.

Președintele ucrainean a reiterat că țara sa are nevoie de garanții de securitate solide din partea partenerilor internaționali pentru a preveni viitoare atacuri rusești, avertizând că o eventuală retragere din Donbas, cerută de SUA pentru finalizarea acestor garanții, ar slăbi pozițiile defensive și ar pune în pericol securitatea atât a Ucrainei, cât și a Europei.