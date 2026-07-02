Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a anunțat joi că partidele reprezentate în Parlament au convenit asupra unui plan pentru eliminarea din Constituție a prevederii care interzice amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Inițiativa vine pe fondul agravării situației de securitate din regiune și al schimbărilor din mediul geopolitic european.

Șeful statului a precizat că autoritățile nu intenționează în prezent să găzduiască arme nucleare, însă consideră că eliminarea restricției constituționale ar oferi Lituaniei mai multă flexibilitate în cazul în care condițiile de securitate se vor modifica în viitor.

Gitanas Nausėda a explicat că prevederea constituțională a fost introdusă într-o perioadă în care mediul internațional era semnificativ diferit de cel actual.

„Situația geopolitică se înrăutățește. Constituția noastră a fost redactată într-un context geopolitic complet diferit”, a declarat președintele Lituaniei.

Potrivit acestuia, modificarea nu reprezintă un pas către desfășurarea imediată a armelor nucleare în țară, ci urmărește eliminarea unei limitări constituționale care ar putea restrânge opțiunile strategice ale statului în viitor.

Președintele a subliniat că nu există în acest moment un plan concret privind amplasarea unor arme nucleare pe teritoriul Lituaniei. Totuși, autoritățile consideră că evoluția mediului de securitate din Europa impune analizarea tuturor opțiunilor disponibile pentru apărarea națională.

Lituania este stat membru al NATO și se învecinează cu regiunea rusă Kaliningrad și cu Belarus, două zone considerate sensibile din punct de vedere militar. În ultimii ani, statele de pe flancul estic al Alianței au solicitat consolidarea măsurilor de descurajare și apărare, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor crescute dintre Rusia și Occident.

Schimbarea prevederii constituționale va necesita parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația lituaniană pentru revizuirea Constituției. Anunțul președintelui indică însă existența unui acord politic între principalele formațiuni parlamentare, ceea ce ar putea facilita procesul legislativ.

Dacă modificarea va fi adoptată, Lituania nu va fi obligată să găzduiască arme nucleare, însă va elimina restricția constituțională care împiedică o astfel de decizie în cazul în care situația de securitate o va impune.