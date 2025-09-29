Accident mortal la circ. O acrobată a murit în timpul spectacolului

Marina Barceló, acrobată de 27 de ani, și-a pierdut viața în timpul unui spectacol desfășurat la Circul Paul Busch din Bautzen, Germania de Est, după ce a căzut de la trapez de la aproximativ cinci metri înălțime, a declarat poliția locală și personalul circului.

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în fața a aproximativ 100 de spectatori, inclusiv familii cu copii, și a provocat un șoc major atât publicului, cât și colegilor artistei.

Marina Barceló executa un număr solo la trapez când a survenit tragedia. Serviciile de urgență s-au deplasat imediat la fața locului, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața, iar artista a fost declarată decedată pe loc. Un angajat al circului a mărturisit pentru Bild: „Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat”.

Organizatorii au anulat toate spectacolele programate după accident și au pus la dispoziția spectatorilor traumatizați sprijin psihologic în interiorul cortului. Autoritățile locale colaborează cu echipele circului pentru a gestiona impactul emoțional asupra celor prezenți.

Ipotezele privind cauza incidentului rămân în continuare neclare. Ralf Huppertz, șeful asociației de circuri din Germania, a sugerat că Marina ar fi putut suferi o problemă de sănătate în timpul numărului.

„Este neobișnuit ca o artistă bine antrenată precum Marina să nu supraviețuiască unei căzături de la doar cinci metri. Poate că a amețit la trapez”.

Poliția a confirmat că tânăra nu purta o frânghie de siguranță, dar că legea nu impune obligativitatea acesteia. Ancheta va stabili dacă tragedia a fost cauzată de o defecțiune tehnică, o neglijență sau o problemă medicală bruscă.

Comunitatea artistică din Germania și Spania a transmis mesaje de condoleanțe familiei și colegilor, iar autoritățile tratează incidentul ca pe un accident tragic survenit în timpul profesiei.

O tragedie similară a avut loc în 2019, când un tânăr acrobat de 24 de ani și-a pierdut viața într-un circ din Italia, după ce s-a prăbușit de pe trapezul în timpul unui număr de grup, șocând publicul și colegii de scenă.