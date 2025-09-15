Câți bani au primit Catinca și Calina la Asia Express. Au făcut circ, dar s-au îmbogățit

Catinca și Calina Dumitrescu au trăit o experiență memorabilă în cadrul Asia Express – Drumul Eroilor 2025, unde s-au confruntat cu trasee solicitante, probe fizice și mentale dificile și condiții de trai minimaliste, având la dispoziție doar un dolar pe zi pentru toate necesitățile.

Participarea lor a fost un test nu doar al curajului, ci și al răbdării. Cele două s-au confruntat cu dificultăți neașteptate legate de transport, cazare și condițiile improprii în care s-au desfășurat probele. În cele din urmă, decizia de a renunța la ultima probă le-a adus eliminarea din competiție.

Potrivit Cancan, politica show-ului este clară: fiecare concurent primește 2.000 de euro pe săptămână de participare. Chiar dacă Catinca și Calina au părăsit competiția după doar câteva zile, suma le-a fost plătită integral.

Astfel, fiecare a plecat acasă cu 2.000 de euro, un premiu substanțial pentru efortul depus și pentru provocările traversate în timpul scurtei lor prezențe în show. Această sumă reflectă nu doar timpul petrecut pe traseu, ci și riscurile asumate de concurenți: probe obositoare, condiții improprii și lipsa resurselor de bază pentru igienă și siguranță.

Pe lângă recompensa financiară, experiența a adus și momente tensionate. Cele două au criticat lipsa materialelor de protecție și igienă în timpul probelor, cum ar fi mănuși, șervețele sau dezinfectant. Calina a declarat că nu vrea să își riște sănătatea pentru un concurs.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în acea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”

Pe lângă stresul fizic, eliminarea a avut un impact și asupra stării mentale. Catinca a recunoscut că lipsa somnului și oboseala extremă i-au afectat starea de spirit:

„Lipsa somnului m-a pus la încercare. Încă nu m-am revenit complet.”

Cu toate acestea, experiența le-a oferit o recompensă rapidă și concretă – suma primită pentru scurta lor participare. Banii pot fi folosiți pentru proiectele personale sau pentru susținerea afacerilor și activităților în care sunt implicate, dar și ca o amintire a unei aventuri care le-a testat limitele.

Sistemul de plată adoptat de producători reflectă respectul pentru timpul și efortul concurenților, indiferent de durata participării. Chiar și pentru echipele eliminate rapid, suma de 2.000 de euro pe săptămână este oferită integral, ceea ce asigură un echilibru între provocările show-ului și recompensa financiară.