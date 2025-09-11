Monden

Fiica Catincăi Roman, probleme după Asia Express. A rămas fără iubit

Fiica Catincăi Roman, probleme după Asia Express. A rămas fără iubitCalina Roman. Sursa foto Instagram
Calina Dumitrescu, fiica Catincăi Roman, a avut o relație de aproximativ doi ani cu Ionuț, fiul fostului fotbalist Sabin Ilie. Povestea lor a fost marcată de despărțiri și împăcări frecvente, iar în primăvara anului 2025, scandalul legat de presupusele daune provocate în apartamentele în care locuiau a adus relația în atenția publicului.

De ce s-a despărțit Calina Dumitrescu de iubit

Cei doi s-ar fi despărțit la scurt timp după ce Calina și mama ei s-ar fi întors din Asia Express. Experiența Calinei în cadrul competiției Asia Express 2025 a reprezentat un punct de cotitură în viața sa personală. Tânăra a realizat că are nevoie de stabilitate și de relații sănătoase, iar experiența extremă i-a oferit claritate.

„Pentru mine a fost o experiență extraordinară și am învățat foarte multe. Asia pe mine m-a ajutat foarte mult. Am învățat, m-am maturizat”, a declarat Calina Dumitrescu.

Despărțire

Sursa foto: Freepik

Ce nu mai tolerează la un bărbat

Fiica Catincăi Roman a mărturisit că, în trecut, a trecut cu vederea abuzuri verbale și emoționale, însă acum a decis să nu mai tolereze astfel de situații. În prezent, ea nu își mai dorește o relație, considerând că mulți tineri se grăbesc să intre în legături fără a cunoaște suficient persoana de lângă ei.

Calina și Catinca Roman.

Calina și Catinca Roman. Sursa foto Captură video

„Nu imi mai doresc o relație”

„În primul rând, deocamdată nu îmi mai doresc o relație. Noi, generația asta, ne cam grăbim și ne aruncăm foarte repede în relații. Următoarea persoană pe care o voi cunoaște, vreau să ajung să-l cunosc bine, să ne împrietenim”, a explicat tânăra pentru Playtech.

Calina a subliniat că următoarele relații pe care le va avea vor fi construite pe cunoaștere reală și prietenie, reflectând lecțiile învățate din experiențele anterioare. Fiica Catincă Roman a mai spus că focalizarea sa actuală este pe dezvoltarea personală și profesională. În trecut, aceasta s-a iubit cu mai mulți crai de Dorobanți.

