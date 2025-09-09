Monden Primele echipe eliminate de la Asia Express. N-au mai putut rezista







Filmările pentru sezonul 2025 al emisiunii Asia Express sunt în plină desfășurare, iar concurenții au fost nevoiți să facă față unor probe mai solicitante ca niciodată. Traseul din acest sezon este considerat unul dintre cele mai lungi și complexe din istoria show-ului, cu provocări care au testat atât rezistența fizică, cât și ingeniozitatea participanților.

Sezonul îi poartă pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, trei țări cu peisaje spectaculoase, tradiții diferite și obstacole neașteptate. În acest context, nu doar abilitatea de a înfrunta dificultăți fizice a contat, ci și modul în care echipele au reușit să-și gestioneze timpul, resursele și strategiile pentru fiecare probă.

Filipinele au fost primul test major, cu trasee care combinau călătorii pe teren accidentat și provocări ce implicau consumul unor alimente neobișnuite. Echipele au fost puse în situații în care rezistența și adaptabilitatea au făcut diferența între continuarea în competiție și eliminare.

Pe parcursul traseului, Vietnamul și Coreea de Sud au adus noi obstacole. Temperaturile ridicate, ritmul alert și probele ce cereau coordonare și tactică au dus la eliminarea primelor echipe. Spiritul de echipă a fost esențial, iar cei care nu au reușit să comunice eficient sau să își adapteze strategiile au fost nevoiți să părăsească competiția.

Printre primele echipe eliminate se numără Calina și Catinca Roman, mama și fiica, care inițial declaraseră că au o strategie solidă pentru probele dificile, inclusiv cele legate de consumul alimentelor mai puțin obișnuite. Cu toate acestea, presiunea traseului și provocările de grup le-au depășit resursele.

O altă echipă care a părăsit competiția a fost cea formată din Alina Pușcău și Cristina, cunoscute în lumea modei. La început, strategia lor părea bine definită, dar dificultățile întâlnite pe traseu – de la adaptarea la condiții extreme până la provocările de cooperare – au fost decisive în eliminarea lor.

Un alt cuplu care a ajuns devreme acasă este format din Raluca Bădulescu și fostul ei soț. Pentru ambii, Asia Express s-a dovedit a fi o experiență mai dificilă decât anticipaseră. Presiunea competiției, stresul generat de traseele solicitante și lipsa unei strategii adaptate au fost factorii principali care i-au scos din cursă.

Sezonul 2025 al Asia Express, Antena 1, continuă să testeze limitele participanților, iar primele eliminări arată clar că rezistența fizică și mentală, adaptabilitatea și cooperarea în echipă sunt esențiale pentru a rămâne în competiție.