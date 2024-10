Monden Catinca Roman și-a schimbat radical viața. A lăsat trecutul în urmă







Catinca Roman vrea să își schimbe cariera și s-a înscris la Facultatea de Psihologie. Fiica Mioarei Roman a spus că este o feministă înfocată și că are în plan să rezolve probleme din această societate. Prima pasiune a ei a fost moda.

Catinca Roman s-a reprofilat

„Ideea e că am vrut să mă reorientez profesional și încep un proiect la care mă chinui de vreo 2 ani, dar acum, în sfârșit, m-am mai liniștit cu problemele personale și mă simt și mult mai bine. Vreau să merg spre partea de activism și tot ce înseamnă probleme în societatea noastră legate în principal de egalitatea de gen, știi doar că sunt o feministă înfocată și declarată de foarte mult timp.Psihologie. Am oscilat între Asistență medicală și Psihologie, dar e mai important pentru mine să capăt competență pe domeniul spre care vreau să mă îndrept. Restul, cine știe, poate la anul, dacă se mai liniștesc lucrurile o să fac așa, de plăcere, pentru sufletul meu”, a spus Catinca.

I-a fost greu să fie mamă singură

Catinca Roman a mai spus că este mamă singură și că îi este foarte greu câteodată, dar că are o relație bună cu fiica ei, Calina. Aceasta a declarat că discută aproape orice cu fiica ei și că are mare încredere în ea.

„Nu e simplu să fii mamă singură. E clar că de multe ori am fost pusă în tot felul de situații, în care eu a trebuit să iau anumite decizii și atunci sigur că responsabilitatea cade doar pe umerii unui singur părinte, însă chestia asta cu limita cred că e foarte discutabilă, pentru că contează foarte mult educația, contează temperamentul copilului. Bineînțeles că întotdeauna au existat niște limite clare, peste care nu am trecut și nici ea nu a trecut. Dar cred că cel mai important lucru este să câștigi încrederea copilului și să îl faci să nu-i fie teamă să vină la tine și să îți povestească și cele bune și cele rele, pentru că numai așa poți să îi ajuți”, a spus fiica Mioarei Roman.

Cum se înțelege Catinca Roman cu tatăl fiicei sale

Ea a spus că se înțelege bine cu tatăl fiicei sale, chiar dacă nu mai formează un cuplu. Aceasta a declarat că a încurajat-o mereu pe Calina să aibă o relație bună cu tatăl ei și să petreacă timp împreună. Ea a mai zis că au fost câteva momente tensionate, dar că s-au rezolvat.

„Nu am fost niciodată foarte certați. Adică, mă rog, minus cei 2-3 ani de după, când au existat anumite tensiuni, dar e un lucru firesc, care bănuiesc că se întâmplă în orice cuplu care se desparte, în rest am păstrat legătura. Nu mi-a cerut să ne împăcăm, dar eu întotdeauna am încurajat-o să aibă o relație cu tatăl ei, pentru că mi se pare extrem de important, mai ales pentru o fată. Figura masculină e importantă. Însă lucrurile s-au petrecut natural și firesc. Au avut și ei momentele lor de tensiuni, dar e firesc”, a spus Catinca Roman pentru Ciao.

Oana Roman s-a apropiat din nou de Petre Roman

Recent, și sora Catincăi Roman, Oana Roman, a povestit despre viața ei. Se pare că aceasta nu mai vrea să audă niciodată de Catinca, dar că s-a apropiat de tatăl ei, Petre Roman.

„Ne întâlnim destul de des. Cât de des poate și el, cât de des pot și eu, dar ne mai vedem. A mai fost pe la noi, vorbim des. Tot pleacă, tot vine, el pleacă pe la conferințe mereu. Pleacă la cursurile pe care trebuie să le țină. Este așa între un dute-vino mereu, dar e foarte bine că are activitate și că e super forță. Nu știu dacă l-ați văzut cum arată, dar este spectaculos tata”, precizează Oana Roman.