„The Ticket”, noul reality show de la Antena 1. Când are loc marea premieră

Postul Antena 1 va lansa „The Ticket”, un show de divertisment în care jurați vor fi Mihai Bendeac, Delia, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu.

Toamna începe la Antena 1 cu premiera „The Ticket”, o emisiune mult așteptată de telespectatori. Show-ul, în care aplauzele se transformă pe loc în bani, va avea premiera sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00. Programul propune o experiență nouă pentru telespectatori, cu recompense imediate.

„The Ticket” oferă un premiu de 100.000 de euro, care va fi acordat în finala transmisă live. Concurenții vor ajunge acolo în funcție de cât de mult reușesc să convingă atât publicul, cât și juriul.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, proiectul pune accent pe prezentarea momentului. Modul în care este evidențiat talentul devine la fel de important, uneori chiar mai important, decât talentul propriu-zis. Juriul va evalua concurenții după criterii precum expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile sunt simple: cei 100 de spectatori din sală oferă, printr-o aplicație, bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri pe loc, iar publicul devine nu doar spectator, ci și partener în aprecierea performanței.

La finalul fiecărui număr, concurentul pleacă acasă cu suma strânsă de la public. Totuși, decizia finală aparține juriului, care, la sfârșitul fiecărui episod, alege dintre cei ce au obținut peste 5.000 de lei numărul ce va intra în marea finală pentru premiul de 100.000 de euro.

Un moment care va capta atenția telespectatorilor va fi cel al dezbaterilor dintre jurați și public, care nu coincid întotdeauna în evaluarea valorii unui bilet.

Emisiunea va fi prezentată de comedianții Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Pe lângă rolul de gazde, cei doi vor avea intervenții proprii, cu scurte analize pline de umor, oferind o perspectivă asupra fiecărei reprezentații.