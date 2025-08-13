Politica

Călin Georgescu, mirele așteptat la nunta PSD-AUR. Drulă: Simion joacă un rol de dominare

Călin Georgescu, mirele așteptat la nunta PSD-AUR. Drulă: Simion joacă un rol de dominareGeorge Simion. Sursa foto: facebook / George Simion
Cătălin Drulă, deputat USR, a reacționat la declarațiile președintelui AUR, George Simion, care a propus formarea unui guvern alături de PSD, condus de Călin Georgescu. Fostul președinte USR a comparat situația cu o „preluare ostilă” și a afirmat că o parte din electoratul social-democrat a trecut către AUR.

Drulă: George Simion încearcă să domine și să atragă parlamentari PSD

„În mediul de business există o expresie – preluare ostilă (hostile takeover). Acolo există un transfer de electorat. O parte din electoratul PSD, cel puțin conform sondajelor și cercetărilor sociologice, care întreabă pe oameni cu cine au votat înainte, a migrat către AUR. George Simion joacă un rol, așa cum ne-a obișnuit, de dominare, îi împinge pe cei de la PSD, probabil încercând să le mai ia din parlamentari”, a declarat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă. Sursa foto: Facebook

El a adăugat că nici PSD, nici USR nu sunt într-o poziție de a forța un partid să iasă din guvern. „Cred că mesajul care a rezultat din toată suita de alegeri este că toată lumea ar trebui să lase puțin capul jos și să pună umărul la treabă. Asta a fost prezumția formării acestui guvern”, a mai spus Drulă la Digi 24.

Planul lui George Simion: Guvern cu PSD din toamnă

Reamintim că George Simion a anunțat că AUR își propune să ajungă la putere din toamnă, împreună cu PSD, într-un guvern condus de Călin Georgescu. Condiția, a spus el, este ca o moțiune de cenzură depusă de partidul său să obțină susținerea necesară în Parlament.

„Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii din actuala coaliție – racul, broasca și cu știuca – semn că le-a fost frică. Unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac gesturi de PR și au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri”, a afirmat Simion la Realitatea Plus.

El a a mai spus că, dacă va exista o asumare a răspunderii pe un nou pachet de măsuri, AUR va depune din nou moțiune de cenzură. În sesiunea de toamnă, formațiunea va avea dreptul la încă o astfel de inițiativă.

Condiția pentru PSD: Călin Georgescu premier

George Simion a mai declarat că a decis depunerea moțiunii după consultarea cu membrii și simpatizanții AUR, majoritatea fiind de acord. Liderul AUR a mai afirmat că doi deputați PSD au anunțat că vor susține moțiunea, fără a preciza însă dacă aceștia își vor menține poziția: Nu a dezertat niciun parlamentar AUR. Am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”.

Simion a mai spus că PSD ar putea „să se reîntoarcă către poporul român” acceptând o guvernare în care Călin Georgescu să fie prim-ministru: „Trebuia și trebuie să fie în fruntea românilor”.

 

