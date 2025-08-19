Economie Legea contra „exportării” profiturilor, suportată de românii de rând. Explicațiile unui economist







Modificările fiscale care vizează limitarea decontării serviciilor intra-grup și care este prezentată, mai ales de politicienii socialiști sau naționaliști, drept o lege contra „exportării” profitului de către multinaționale, va fi, de fapt, decontată tot de românii de rând, spune economistul Radu Georgescu.

„Cine va plăti? Dacă nu te-ai prins până acum. Am o veste pentru tine. Tu vei plăti aceasta schimbare de lege”, adaugă economistul, arătând că orice „creșteri de taxe sunt transferate de firme către clienți”.

Analiza lui Radu Georgescu vine după ce Guvernul a propus limitarea la 3% pentru cheltuielile efectuate între firme din același grup. Serviciile vizate includ management, contabilitate, marketing, IT, juridic sau HR.

Dacă suma depășește 3%, cheltuielile devin nedeductibile fiscal. Practic, compania va plăti un impozit pe profit de 16% pentru aceste sume. „Deci nu se schimbă nicio impozitare pentru multinaționale”, clarifică Georgescu pe pagina personală de Facebook.

Noua reglementare se aplică tuturor firmelor care fac parte dintr-un grup de companii, indiferent de dimensiune sau proveniență. Grupurile sunt definite ca entități în care cel puțin 25% din acțiuni sunt deținute de aceeași persoană sau entitate.

„Această lege va impacta toate firmele, nu doar multinaționale”, subliniază antreprenorul.

Contrar percepției comune, multinaționalele vor beneficia de mai multă libertate pentru externalizarea profitului. Georgescu menționează că marile companii vor reduce controalele ANAF și costurile cu consultanța fiscală pentru prețurile de transfer.

„Dacă statul impozitează cu 16% serviciile intra grup, nu mai contează dacă externalizezi profit de 100 de lei sau 100 de milioane de euro. Statul chiar va fi bucuros să impoziteze servicii de 100 milioane euro”, explică Georgescu.

De asemenea, modificarea va diminua activitatea consultanților specializați pe prețurile de transfer intra grup. Aceasta este și motivul pentru care cele mai mari critici vin din partea companiilor de consultanță Big 4.

Radu Georgescu avertizează că impactul real va fi resimțit de consumatori. „Orice cost, creșteri de taxe sunt transferate de firme către clienți. Schimbarea va crește și mai mult inflația și prețurile”, precizează antreprenorul.

Astfel, deși legea pare favorabilă multinaționalelor, efectele economice directe ajung la populație și la IMM-uri.

Georgescu subliniază importanța înțelegerii profunde a modificărilor fiscale. „Azi am avut o ședință de management la un client și am discutat despre cât de important este să studiezi și să înțelegi ce se întâmplă din punct de vedere economic și cum ne impactează”, notează antreprenorul.

El recomandă analiza atentă a scenariilor fiscale și planificarea ajustărilor pentru a evita surprizele financiare. Conștientizarea modului în care schimbările afectează fluxul de numerar, prețurile și marjele de profit este esențială pentru sustenabilitatea afacerii.

Antreprenorul avertizează că modificările legislative, combinate cu presiunea inflației și a costurilor operaționale crescute, vor avea un impact vizibil asupra economiei reale. Consumatorii vor resimți creșteri de prețuri, iar firmele vor fi nevoite să se adapteze.

Georgescu subliniază că predictibilitatea legislativă este vitală. În lipsa acesteia, planificarea financiară devine dificilă, iar costurile suplimentare se transmit rapid către clienți.