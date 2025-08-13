Economie

Taxa pe afiliați. Cum vor fi impozitate multinaționalele în România din 2026. Nazare: Există riscul unei recesiuni

  • Maria Dima
  • 13 august 2025, 15:02
Taxa pe afiliați. Cum vor fi impozitate multinaționalele în România din 2026. Nazare: Există riscul unei recesiuni
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, printre care se numără o modificare a modului de taxare a multinaționalelor.

Ministrul a explicat că aceste măsuri sunt necesare „pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru”. Întrebat despre riscul unei recesiuni, Nazare a declarat: „Da, există riscul unei recesiuni. Este o chestiune normală de care trebuie să luăm act. Este un risc real”.

Probleme în supravegherea multinaționalelor

Alexandru Nazare

Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

În ceea ce privește multinaționalele, ministrul a menționat că există probleme în supravegherea transferurilor de profituri artificiale: „Nu am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor transferate către afiliați”. El a precizat că în evidențele ANAF există patru categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate: cheltuieli de administrare, cheltuieli de proprietate intelectuală, dobânzi intra-grup și cheltuieli de consultanță.

Noua formulă de taxare a multinaționalelor

Pentru a corecta aceste practici, Ministerul Finanțelor va introduce o nouă formulă de taxare, similară celei utilizate în Statele Unite, aplicabilă pentru cheltuielile care depășesc 3% pe cele patru categorii. „Permitem niște cheltuieli deductibile la un nivel minimal de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%”, a explicat Nazare.

Această taxă va fi aplicată pentru anul 2026, având ca bază anul 2024, și va înlocui actualul impozit pe cifra de afaceri, valabil pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

 

