Politica Călin Georgescu atacă Guvernul de la Poliție, unde a semnat pentru controlul judiciar







La ieșirea din sediul IPJ Ilfov, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a lansat un atac dur la adresa clasei politice din România.

Acesta a afirmat că „viața politică în România este o minciună, un fariseism și o trădare”, acuzând guvernanții că se ascund în spatele unor politici false și că ignoră voința poporului.

„Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint”, a spus Georgescu, adăugând că refuză să trăiască într-o societate bazată pe minciună și manipulare. În opinia lui, singurul partid real din România ar trebui să fie „poporul român”, potrivit romaniatv.net

Georgescu a criticat în termeni extrem de duri măsurile de austeritate ale Guvernului condus de Ilie Bolojan, numind pachetul de reforme „un jaf instituțional-fiscal”. S-a declarat revoltat de faptul că monahii vor fi obligați să plătească contribuții la sănătate: „Monahii, în Țara Românească, se roagă zi și noapte pentru acest popor, iar acest guvern păgân îi pune la zid”.

El susține că soluțiile reale pentru redresarea țării sunt taxe mici pentru antreprenorii români, susținerea gospodăriei țărănești și impozitarea corporațiilor pe cifra de afaceri. Totodată, a cerut o reducere drastică a bugetului militar, dacă acesta „nu este pentru poporul român”.

În finalul declarației, Călin Georgescu a susținut că statul român „nu moare de lovituri din afară, ci din trădări launtrice, dublate de incompetență, ipocrizie și prostie crasă”.

Acesta a transmis că românii cer o clasă politică loială țării, o monedă sigură și stabilă, investiții în educație și un viitor sigur pentru tineri. „Poporul român cere astăzi un stat care să lucreze pentru cetățeni, nu împotriva lor”, a subliniat Georgescu. A încheiat spunând că România trebuie să devină un „leagăn pentru familia creștină, în care omul să fie respectat, iar iubirea să fie singura noastră datorie”.