Politica „Mermeleala” invocată de Bolojan, descoperită la Autoritatea Digitalizării







De ceva timp, la Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) se perpetuează o situație tensionată, care are legătură cu bani aruncați în vânt, deși premierul Bolojan se răstește pe toate canalele să se facă reduceri la cheltuieli. La ADR se practică, însă, atribuirea directă de contracte unor persoane apropriate instituției.

Este clar că în teritoriu, adică în instituțiile bugetare, se face rabat de la indicațiile venite de la Palatul Victoria, găsindu-se mereu fel de fel de motive. Un motiv să credem acest lucru, ni l-a dat chiar premierul Ilie Bolojan. În cel mai recent interviu televizat, a avut o declarație memorabilă.

Premierul Bolojan a spus că a participat uneori la discuţii unde i s-a sugerat cum vor fi derulate acțiunile. „Spune ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”.

„Am întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul. Păi nu, zicem ca ei, facem ca noi. Măi oameni, nu merge această chestiune. Deci nu merge asta. Mai bine le spunem asta nu se poate, uite de ce, doar atâta putem face”, a afirmat premierul în interviu.

Contractul „cu cântec”, atribuit direct de ADR unei firme cu un angajat

Așa probabil se întâmplă și la ADR, unde președintele Dragoș Vlad a anunțat că instituția vine cu „o viziune ambițioasă”, că Autoritatea a gândit „proiecte majore”, dar plătește o firmă cu un sigur angajat pentru comunicare pe rețelele sociale. ADR a încheiat contractul cu firmulița din Bistrița în condițiile în care are un departament ce comunicare cu 6 angajați.

Contractul, conform SEAP, a fost semnat între Autoritatea pentru Digitalizarea României și ofertantul SC UPDATE ART WOLF SRL din Bistrița în 17 iunie 2025 și are o valoare de 97.500 lei (19.605 Euro), sumă plătită până la sfârșitul anului, când contractual poate fi reînnoit. Contractul s-a făcut prin atribuire direct, așa cum e deja o practică la scară largă, cu o sumă de până în 100.000 de lei, cum prevede legea achizițiilor.

Desigur, în tot acest timp, cei 6 angajați de la ADR vor fi plătiți din bugetul de salarii ai instituției, pentru că nu s-a renunțat la niciunul dacă tot s-a externalizat serviciul de comunicare publică.

„Mermelitul” unei afaceri cu bani de la buget

Coincidențele abundă în această afacere de promovare pe un site al unei instituții de stat. Au mai fost semnalate de presă, dar președintele Dragoș Vlad nu a făcut nimic, iar persoanele implicate au dat niște explicații care par mai degrabă scuze. Au „mermelit” o problemă, vorba premierului Bolojan.

Firma SC UPDATE ART WOLF SRL din Bistrița a fost înființată în anul 2023 de Anamaria-Mihaela Ivan. Aceasta a transferat acțiunile companiei Victoriei Babutan, în anul 2024. Datele firmei duc către website-ul unei agenții de social-media, PR și comunicare – Wolfart, care a devenit UPDATE… Cu un singur angajat, dar cu putere de a obține un contract cu statul după câteva luni de la preluarea acțiunilor de la Anamaria Mihaela Ivan.

Curând, după ce „mermeleala” a apărut în presă și pe rețelele sociale, au apărut și explicațiile, inclusive despre coincidențele ce marchează cu aură politică personajele implicate.

Coincidențele sau sinecurile, via PSD

Președintele ADR este Dragoș-Cristian Vlad, originar din Bistrița-Năsăud și a fost susținut de PSD la momentul numirii în această funcție. Un lucru normal, pe care-l fac toate partidele. Grav este când apar „mermeneli” cu afaceri – unele inutile - în care se cheltuiesc bani publici.

Chiar dacă în actele noii firme apare o altă persoană, SRL-ul este controlat tot de Anamaria-Mihaela Ivan. Pe paginile ei de pe rețelele sociale scrie că este „creative/art director” la agenția Wolfart.

Jurnaliști din presa locală spun că Anamaria-Mihaela Ivan este rudă a actualului ministru al Energiei, fost al Economiei, Bogdan-Gruia Ivan, care este tot din Bistrița. Și el și Dragoș Vlad au fost susținuți în PSD pentru numirea în funcții de președintele Consiliului Județean, Radu Munteanu.

Tânăra Anamaria-Mihaela Ivan a fost, până în urmă cu trei ani, în conducerea filialei PSD din Bistrița-Năsăud, partid cu care a păstrat relațiile și după. În timpul campaniei electorale din 2024, o altă firmă a ei a câștigat un million de lei de la PSD Bistrița.

Explicațiile ADR și ale „patroanei sub acoperire”

Pe site-ul Autorității pentru Digitalizare nu apare niciun comunicat cu privire la contractual dubios cu o firmă cu un singur angajat și acuzațiile de favoritism politic. Instituția, având 6 angajați pe comunicare, o putea face ca să lămurească situația.

ADR și Anamaria Ivan a răspuns doar întrebărilor unui post de televiziune arătând că instituția statului nu dispune de oameni suficient de pregătiți pentru tehnici moderne de comunicare și că legăturile politice ale afacerii consemnate pe SEAP sunt doar coincidențe.

ADR a argumentat că prețul pe care îl plătește pe lună pentru externalizarea serviciilor de comunicare este „inferior cheltuielor necesare angajării a două persoane cu profiluri profesionale echivalente”. Susține că plătește 16.250 de lei pe lună, în timp ce salariul mediu din Compartimentul de Comunicare Publică se ridică la 12.601 de lei brut, scrie site-ul digi.24.ro. De asemenea, precizează că „procesul de selecție a ofertantului nu a implicat și nu putea implica în niciun fel criterii de natură politică”.

Posibil, doar că pe site-ul SEAP sau pe site-ul ADR anunțul prin care instituția cerea oferte pentru externalizarea serviciilor de comunicare nu se găsește. Anamaria-Mihaela Ivan a avut și ea o explicație pentru aceeași sursă. A recunoscut că se află în spatele firmei Update Art Wolf, care a primit prin atribuire directă contractul cu Autoritatea pentru Digitalizarea României. De asemenea, legat de coincidențele cu PSD și liderii locali, Ivan a spus doar că „relațiile politice mai mult încurcă”.

Declarația Aneimaria Ivan: „Trebuie să transmitem oamenilor ce face ADR”

Românii știu în ce hal este, la acest moment, implementată digitalizarea în mai toate instituțiile statului. De aici și interesul pentru un subiect care arată că bani se cheltuiesc, dar nu pentru programe care să scutească populația de a se mai duce la ghișee cu copii pe hârtie după acte.

„Ei, la ADR, nu au acolo pe cineva care să facă materiale tip reels (n.r. Clipuri video pe rețele sociale), identitatea grafică, nu au cumpărate instrumente sau specialiști care să lucreze în platforme. Pentru ghișeul.ro, de exemplu, se doresc materiale pentru cetățeni ca să vadă cum se înscriu și ce accesează. Ei nu au așa ceva.

Noi am avut întâlniri cu ei, am stabilit un ghid de identitate vizuală, ceea ce nu au avut până acum. Toate materialele o să fie într-un anumit fel. E, totuși, Autoritatea de Digitalizare a României! Acolo trebuie să fie o frecvență mare, un mozaic de informații, pentru că se fac extrem de multe lucruri foarte bune. Ăsta e rolul nostru, trebuie să transmitem oamenilor ce face ADR”, a declarat Anamaria-Mihaela Ivan pentru Digi24.ro.

De reținut: atribuirea contractului nu a încălcat legea, nu s-au înregistrat sesizări de la alte firme fiindcă nici nu s-a știut de operațiunea de externalizare. Însă afacerea arată „mermelitul” politic, devenit deja tradiție transpartinică.