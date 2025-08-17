Economie Cuvântul care l-a încuiat pe Bolojan. După ce l-a înțeles, a avut explicația dezastrului economic național







Un cuvânt care nu există în dicționarul explicativ al limbii române i-a dat bătăi de cap premierului României, Ilie Bolojan. Folosit foarte des în zona de sud a României, termenul de ”mermeleală” definește o păcăleală, un lucru făcut ”pe genunchi”, ”de ochii lumii”. Când a înțeles termenul, Bolojan a avut și revelația pentru dezastrul economic din țară. ”Mermeleala” a fost politică guvernamentală, dar care nu mai merge, a afirmat premierul, într-un interviu acordat Bloomberg.

Bolojan a identificat drept cauză a dezastrului economic un termen, aparent inofensiv: mermelitul. Fără să acuze explicit pe cineva, premierul este părere că adoptarea acestui termen în mentalitatea de guvernare a unei țări este nepotrivit.

El a dezvăluit că a participat la discuții cu instituții internaționale serioase, iar oameni din Guvern l-ar fi încurajat să ”o mermelească”. ”Le spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”, a relatat el.

”Am întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul. Păi nu, zicem ca ei, facem ca noi. Măi oameni! Nu merge această chestiune! Deci, nu merge asta! Mai bine le spunem asta nu se poate, uite de ce, doar atâta putem face”, a mai afirmat premierul în interviu.

Premierul Ilie Bolojan este de părere că România și-a pierdut credibilitatea din cauza ”mermelitului”.

”Gândiţi-vă că dacă ai anunţat, de exemplu, Comisia, că anul viitor vei avea un anumit deficit, Comisia s-a bazat pe estimarea ta. Dar deficitul de anul viitor a fost mult mai mare. Prima dată a spus ”s-au scăpat, a fost o eroare” anul acesta. Anul viitor ai anunţat un nou deficit, el a fost din nou mai mare. După două, trei evenimente de genul acesta, eşti privit cu o anumită circumspecţie, cu anumite rezerve”, a spus Bolojan

El crede că restabilirea încrederii în România se face prin asumarea lucrurilor. ”Înseamnă că dacă anumite lucruri ştii că nu pot fi făcute, să le spui: nu putem face asta, deci numai atât putem face şi uite din ce motive”, a explicat şeful Guvernului.

Singura cale pentru ca România să își recapete credibilitatea internațională este prin respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, mai spune Bolojan.

”Atitudinea este foarte importantă şi respectarea înţelegerilor, dar şi consecvenţa în decizii şi un dialog care să respecte pe partener şi să genereze încredere şi predictibilitate pe termen lung”.