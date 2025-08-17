Politica Bolojan: Măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie luate în cascadă







Ilie Bolojan a declarat că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”, subliniind că următoarele șase luni vor fi decisive pentru stabilitatea financiară a României. Premierul a afirmat că perioada dificilă se întinde până la jumătatea anului viitor și că după această etapă Guvernul trebuie să creeze condițiile necesare pentru relansarea economică, evitând revenirea la populismul fiscal din trecut.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că planul de reducere a cheltuielilor bugetare este unul etapizat și trebuie aplicat cu rigurozitate. Potrivit acestuia, următoarele șase luni sunt „foarte importante” pentru a stabiliza situația economică, întrucât România traversează o perioadă cu presiuni fiscale și dezechilibre bugetare semnificative.

Șeful Guvernului a precizat că măsurile sunt „decizii sănătoase” menite să limiteze riscul de intrare într-o nouă spirală a populismului fiscal, care a afectat economia în anii anteriori. Bolojan a subliniat că este nevoie de disciplină și de un comportament economic responsabil, prin controlul strict al cheltuielilor și creșterea colectării veniturilor statului.

În cadrul interviului, premierul a precizat că procesul de corecții bugetare ar putea fi finalizat spre sfârșitul acestui an și începutul anului viitor. Aceste măsuri includ tăieri de cheltuieli, limitarea programelor cu impact bugetar ridicat și reevaluarea unor investiții publice considerate ineficiente.

De asemenea, Ilie Bolojan a avertizat că Guvernul nu își poate permite „abateri” de la acest plan, deoarece orice relaxare ar putea compromite stabilitatea financiară a țării. . În același timp, sindicatele cer protejarea categoriilor vulnerabile de efectele reducerilor, potrivit news.ro.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, după această perioadă de ajustări bugetare, Guvernul va putea crea condiții pentru o relansare economică sustenabilă. Oficialul a precizat că România are „resursele și forța necesară” pentru a depăși actualele dificultăți, însă succesul depinde de consecvența în aplicarea deciziilor asumate acum.

Implicațiile acestor măsuri depășesc sfera internă, stabilitatea fiscală este urmărită atent de partenerii europeni și de instituțiile financiare internaționale. Respectarea angajamentelor bugetare poate contribui la creșterea încrederii investitorilor și la consolidarea poziției României pe piețele regionale.