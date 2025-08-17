Actualitate Semnal de la Cotroceni pentru Pilonul II de pensii. Clarificări urgente pentru români







Discuțiile despre Pilonul II de pensii au revenit în prim-plan după declarațiile consilierului prezidențial Radu Burnete, care a recunoscut că felul în care statul a explicat modificările legislative nu a fost convingător. Burnete a subliniat că guvernul nu a încercat să „șurubărească” sistemul și a apreciat că este nevoie de discuții suplimentare pentru clarificarea opțiunilor disponibile cetățenilor.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat că proiectul privind Pilonul II de pensii a generat confuzii în rândul publicului.

Radu Burnete a declarat că nu dorește ca cineva să rămână cu impresia că guvernul încearcă să manipuleze fondurile private și a subliniat că este de acord că ar trebui să mai aibă loc discuții suplimentare.

„Nu vreau să rămână cineva cu impresia că guvernul încearcă să manipuleze fondurile private. Sunt de acord că ar trebui să mai discutăm un pic”, a afirmat Burnete, insistând că sistemul ar trebui să ofere mai multe opțiuni pentru români.

Burnete a detaliat că cetățenii ar putea alege între retragerea unei sume mai mari sau mai mici, eventual eșalonată pe mai mulți ani. În opinia sa, consilierul prezidențial a explicat că este esențial să se echilibreze două obiective.

Obiectivele care necesită un anumit echilibru sunt: beneficiul individual pentru cei care contribuie la fonduri și vizibilitatea fondurilor de pensii, pentru ca acestea să își gestioneze resursele în mod eficient, mai ales în contextul în care numărul pensionarilor va crește semnificativ în următorii ani.

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că au existat deficiențe de comunicare privind proiectul de act normativ și a precizat că Guvernul nu are acces la banii din Pilonul II de pensii. Dezbaterile vor continua pentru stabilirea unor reguli clare privind accesul la fondurile private.

Discuțiile vizează aspecte tehnice precum retragerea sumelor acumulate, opțiunile de eșalonare și impactul asupra stabilității fondurilor. Obiectivul este ca modificările legislative să fie aplicate fără perturbări majore în sistemul privat de pensii.