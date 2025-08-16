Economie Curtea de Conturi, în liga de lux a pensiilor speciale. Mii de euro pe lună







Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a raportat că în iulie 2025 au beneficiat de pensii de serviciu 11.710 persoane, dintre care 7.851 pe bază de contribuții BASS, iar Curtea de Conturi se numără printre instituțiile cu cele mai mari pensii medii, de 10.107 lei.

Numărul total al pensionarilor de serviciu a ajuns în iulie 2025 la 11.710 persoane, în creștere cu 25 față de luna precedentă. Dintre aceștia, 7.851 primesc pensii din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), pe bază de contribuții.

Cei mai mulți pensionari de serviciu, potrivit datelor publicate de CNPP, provin din categoria reglementată de Legea 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor: 5.696 persoane, dintre care 2.560 cu pensie BASS. Pensia medie în această categorie a fost de 25.283 lei, din care 7.489 lei provin din BASS, iar 22.084 lei din bugetul de stat.

De Legea nr. 216/2015 pentru membrii Corpului diplomatic și consular au beneficiat 795 de persoane (696 cu pensie BASS), cu o pensie medie de 6.892 lei, dintre care 2.893 lei erau suportate de bugetul de stat. În cazul funcționarilor publici parlamentari, conform Legii 215/2015, 877 de persoane (653 cu pensie BASS) au încasat pensia medie de 6.113 lei, cu 3.425 lei suportate de bugetul de stat.

Pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist (Legea 83/2015), 1.352 de pensionari au beneficiat de pensii, toți din BASS, cu o medie de 13.070 lei, din care 8.004 lei proveneau din bugetul de stat. La Curtea de Conturi, 676 de persoane primesc pensii de serviciu, toți din BASS, cu o pensie medie de 10.107 lei, din care 2.196 lei sunt suportate de bugetul de stat.

De Legea 130/2015 au beneficiat 2.314 persoane (1.914 cu pensie BASS), cu o pensie medie de 6.711 lei, din care 3.875 lei erau plătiți din bugetul de stat.