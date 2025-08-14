Economie Românul care primește cea mai mică pensie. Nu-i ajunge nici pentru un covrig







În iunie 2025, România avea 4.693.581 depensionari, cu 4.132 mai mulți comparativ cu luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensia medie înregistrată a fost de 2.766 de lei, iar cele mai mici pensii le-au primit 554.370 de români care au lucrat în agricultură: 699 lei pe lună. În România există, însă, și pensii de 1 leu.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.750.825 de persoane, dintre care 2.149.731 femei, în timp ce pensia medie era de 3.091 de lei. Pensie anticipată au primit, în iunie 2025, un număr de 4.130 de persoane (3.956 de lei pensie medie), pensie anticipată parţială 95.111 de persoane (2.786 de lei, pensia medie) şi pensie de invaliditate 405.570 de persoane (pensie medie de 1.119 lei), dintre care 45.188 de persoane pentru gradul I de invaliditate (973 lei, pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 437.846 persoane (1.491 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 99 pensionari (540 de lei, în medie).

În România există oameni care primesc și pensii de 1 leu. Cel puțin așa rezultă din datele publicate de Casa Județeană Timiș. Potrivit ultimelor date, numărul pensiilor de serviciu (speciale) plătite în judeţul Timiş, la finalul lunii iulie, a fost în uşoară scădere în acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cea mai mare aflată în plată fiind de 46.267 de lei şi o încasează un aviator. Cea mai mică pensie este de 1 leu şi o primeşte o persoană care a lucrat doar o zi.

"La nivelul judeţului Timiş, la sfârşitul lunii iulie 2025 avem înregistraţi 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeaşi perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu.

Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei şi face parte din categoria profesională Aviator. Cea mai mică pensie, calculată în funcţie de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar şi de o singură zi pentru obţinerea unei pensii de invaliditate", a declarat, pentru Agerpres, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Timiş, Cristian-Aron Mircea.

Cel mai mare cuantum al unei pensii obţinute pe bază de contributivitate este de 33.905 lei şi o primeşte un beneficiar care a activat în mediul privat. La nivelul judeţului Timiş sunt înregistraţi 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public, în uşoară scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când se înregistrau 155.366 de pensionari. Cel mai mic cuantum al unei pensii de serviciu este de 2.967 de lei şi face parte categoria profesională Magistraţi.

Cristian-Aron Mircea a mai spus că numărul de pensionări anticipate nu a crescut, ca urmare a măsurilor de austeritate anunţate de Guvernul Bolojan, dar este posibil ca, din luna septembrie, numărul unor astfel de solicitări să fie mai mare.