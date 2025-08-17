Social Burnete: E exclus să existe întârzieri pe zona de pensii şi salarii







Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că statul își poate asigura resursele necesare fără probleme. De asemenea, el dă asigurări că pensiile și salariile vor fi achitate la timp și a exclus orice întârziere în acest sens.

Potrivit consilierului prezidențial, dacă nu se iau măsuri pentru redresarea bugetului, România s-ar putea confrunta în viitor cu dificultăți financiare semnificative.

„Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Ce avem în schimb, datorită acestei construcţii bugetare pe care am încercat să o aranjăm cumva, ca deficitul să dea 7, spunând că vedem noi la rectificare cine de ce mai are nevoie, cumva tipul ăsta de probleme ”, susține el.

Burnete afirmă că situația se va schimba odată cu rectificarea bugetară.

„Unii rămân fără bani, trebuie să primească la rectificare. O să vedeţi că majoritatea acestor lucruri se vor corecta odată cu rectificarea bugetară, pentru că economia încetineşte şi noi, inevitabil, colectăm mai puţin”, a mai spus Burnete.

Potrivit consilierului prezidențial, anumite cheltuieli vor fi ajustate, însă nu vor exista întârzieri legate pensii și salarii.

„Din punctul meu de vedere, e exclus să existe întârzieri pe zona asta de pensii şi salarii”, a continuat el.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a atras atenția că România se confruntă cu un nivel ridicat de supracontractare a investițiilor publice. El a explicat că sunt în derulare numeroase proiecte, de la mari lucrări de infrastructură până la investiții locale în comune, sate și orașe, iar în ultimii ani s-au alocat fonduri semnificative pentru acestea. Burnete a subliniat că, pentru a reduce deficitul bugetar, unele dintre ele vor fi amânate.

Consilierul prezidențial a explicat că sistemul de salarizare este unul neclar, iar sporurile actuale sunt nejustificate și trebuie eliminate. El a subliniat necesitatea adoptării legii salarizării unice, o măsură prevăzută în PNRR, care a fost amânată pentru a nu complica anul electoral 2024. Burnete a menționat că, fără această reformă, deficitul bugetar risca să ajungă la aproximativ 20%.