Radu Georgescu critică propunerea Guvernului: „Capital social de 8.000 lei? Așa încurajăm antreprenoriatul?"







În plină vacanță, Radu Georgescu, Managing Partner la CFO Network și specialist fiscal, a fost nevoit să revină în atenția publică după ce a aflat despre o măsură pregătită de Guvern care ar putea afecta masiv antreprenoriatul din România.

Potrivit acestuia, Guvernul ar dori să impună un capital social minim de 8.000 de lei pentru toate firmele, inclusiv cele nou-înființate. Informația, primită printr-un apel telefonic de la un client, l-a determinat să reacționeze public pe Facebook.

„Poftim??? Ce este asta??? Așa încurajează România antreprenoriatul? Punând bariere?”, a scris el într-o postare devenită rapid virală în rândul antreprenorilor.

Georgescu atrage atenția că România are deja cel mai mic număr de IMM-uri raportat la populație din Uniunea Europeană, cu doar 22 de IMM-uri la 1.000 de locuitori, adică la jumătate față de media UE.

„Poate Guvernul României nu știe, dar suntem în anul 2025. În acest an, pe planeta Pământ, majoritatea țărilor se luptă să aibă cât mai multe firme IMM în țările lor”, afirmă el. În opinia sa, România merge împotriva tendințelor globale, în timp ce alte state oferă sprijin real sectorului antreprenorial. „Majoritatea țărilor oferă facilități fiscale pentru IMM-uri. Motivul e simplu: baza oricărei economii sunt IMM-urile. Aceste firme trebuie protejate de către stat”, a subliniat Georgescu.

Radu Georgescu oferă și exemple internaționale pentru a susține necesitatea unui mediu prietenos pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„În Estonia capitalul social minim este de 1 euro! Știi cât este impozitul pe profit în Estonia? Zero %! Știi în cât timp se face o firmă în Estonia? În 2 ore. Și se face doar online”, explică el. Și în SUA, majoritatea firmelor nu plătesc impozit pe profit, ci impozite minime, similare PFA-urilor. „US protejează IMM-urile. US nu vrea să le blocheze cu birocrație.” Mai mult, Georgescu amintește că și marile companii sprijină IMM-urile, oferind exemplul Microsoft, care acordă gratuit servicii de 5.000 de dolari. Concluzia sa este clară: „Se pare că doar Guvernul României nu înțelege importanța IMM-urilor. De ce ți-ai mai face firmă în România dacă statul îți pune bariere și mărește taxele de la o zi la alta?”