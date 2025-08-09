Social

Cum s-au dus pe apa sâmbetei 2,7 milioane euro din PNRR. Explicațiile lui Tánczos Barna

Cum s-au dus pe apa sâmbetei 2,7 milioane euro din PNRR. Explicațiile lui Tánczos BarnaSursa foto: ABA Crișuri
Vicepremierul Tánczos Barna a venit în Bihor să vadă cum merg lucrările la singurul baraj din România reabilitat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. O lucrare  în valoare totală de 206 milioane de lei. Care a ajuns la un stadiu de circa 20%. Și pentru care, directorul Administrației Bazinale Ape Crișuri, Pasztor Sandor, și-a asumat răspunderea că va fi gata la termen. În august 2026. ABA Crișuri are în lucru șapte proiecte prin PNNR.

Tanczos Barna la Oradea

Sursa foto: Prefectura Bihor

Proiectele ABA Crișuri, aproape singurele care au rămas în finanțare

"Am făcut o scurtă în județul Bihor, pentru a vedea câteva lucrări care sunt finanțate, în primul și în primul rând, din PNRR. La ABA Crișuri este  exemplul pozitiv de «uite că se poate»”, a explicat vicepremierul într-o conferință de presă susținută la Oradea împreună cu prefectul Marcel Dragoș.

„Cele șapte proiecte ale ABA Crișuri  finanțate prin PNRR sunt  aproape singurele proiecte care au rămas în finanțare la Apele Române”, susține Tánczos Barna. Vicepremierul a explicat cum s-a întâmplat acest lucru. Cum a fost posibil ca Ministerul Mediului să piardă 2,7 milioane de euro. A  anunțat că urmează să fie făcută o analiză. În urma căreia  se va ști care proiecte rămân și vor primi finanțare pe mai departe și care vor fi excluse.

O pierdere uriașă pentru sistemul de administrare a apelor pe termen mediu și lung

„Acum patru ani, când eram în Guvern, lucram la pregătirea PNRR pe domeniul apelor. Aveam în plan, la nivel național,  20 de baraje și 20 de poldere (porțiune de pământ smulsă mării prin îndiguire).După ce guvernele s-au tot schimbat și prioritățile s-au modificat, PNRR-ul a fost rescris. Am ajuns la 13 baraje. Iar acum doar unul singur mai rămâne în finanțare: barajul Leșu. Este o pierdere uriașă. Pentru sistemul de administrare a apelor pe termen mediu și lung. Este un eșec colectiv. Eșec  în ceea ce privește apărarea împotriva inundațiilor și gestionarea resurselor. Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 milioane de euro disponibile în PNRR, la începutul programului, la un milion. 2,7 milioane euro aproape s-au dus pe apa sâmbetei”, a spus  vicepremierul.

La rândul său, prefectul Marcel Dragoș a asigurat că  nici unul din proiectele, din Bihor, finanțate prin PNRR nu sunt în pericol de a fi excluse, că „nu există riscul de a pierde fondurile alocate prin PNRR la nivelul județului".

 

