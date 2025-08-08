Actualitate

Tanczos Barna: Ministerul Mediului a pierdut finanțări de 1,7 miliarde euro, din PNRR

Tanczos Barna: Ministerul Mediului a pierdut finanțări de 1,7 miliarde euro, din PNRRSursa foto: Facebook/Tanczos Barna
Ministerul Mediului a pierdut finanțări de 1,7 miliarde euro, din PNRR, din cele 3,7 pe care le-a avut la dispoziție, la debutul programului. Anunțul a fost făcut, vineri, într-o conferință de presă, de vicepremierul Tanczos Barna. El s-a referit la instituții din subordinea ministerului, precum Apele Române, care nu au reușit să scrie proiecte eligibile.

1,7 miliarde euro din PNRR duși ”pe apa Sâmbetei”

Tanczos Barna a vorbit, la Oradea, despre capacitatea limitată a statului român de a accesa fonduri europene. El a făcut referire specifică la finanțări din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Un exemplu evocat de vicepremier este cel al Ministerul Mediului, care a rămas cu două din cele 3,7 miliarde de euro disponibile prin PNRR.

El spune că 1,7 miliarde ”aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei”. ”Ministerul Mediului a coborât de la 3,7 miliarde de euro disponibile la debutul PNRR-ului, la două miliarde.  1,7 miliarde euro aproape s-au dus, practic, pe apa sâmbetei”, a spus Barna.

Apele Române, unul dintre vinovații acestor pierderi

Vicepremierul Barna a afirmat că multe dintre instituții nu au capacitatea de a gestiona proiecte cu finanțare europeană.

El s-a referit la compania Apele Române, care a ”ratat deja toate proiectele propuse spre finanţare prin PNRR”.

”Din păcate, Apele Române au pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, au pierdut, practic, tot ce era prevăzut”, a afirmat Barna

Barna, fost ministru al Mediului

Criticile la adresa instituțiilor din subordinea ministerului Mediului au continuat, cu alte exemple. Vicepremierul a solicitat instituțiilor care au proiecte în derulare ”să se concentreze asupra acelora care pot fi finalizate la termen”.
El a subliniat că ”nu este adevărat că nu se poate”, ca fondurile europene să fie accesate de către autorităţile române.
Tanczos Barna a fost ministru al Mediului, din anul 2020 până în anul 2023. Majoritatea instituțiilor la care a făcut referire au la conducere aceleași persoane, ca și pe timpul mandatului său.

