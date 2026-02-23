Darren Cahill, prezent la evenimentul de retragere al Simonei Halep. Unde și când va avea loc marele moment

Antrenorul Darren Cahill va participa la evenimentul de retragere al Simonei Halep, pe 13 iunie 2026, în BT Arena din Cluj-Napoca. Antrenorul australian Darren Cahill, cunoscut pentru colaborarea de succes cu Simona Halep, va fi prezent la evenimentul care marchează retragerea ex-liderului WTA.

Evenimentul va avea loc pe 13 iunie 2026 în BT Arena, în cadrul Sports Festival 2026. Prezența lui Cahill aduce o dimensiune emoțională momentului, reflectând perioada în care a contribuit decisiv la performanțele Simonei Halep, inclusiv primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros în 2018 și clasarea pe locul 1 mondial.

„Abia aștept să revin în România, la Cluj-Napoca, pentru Sports Festival, pe 13 iunie! O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăși, pentru familia ei, și pentru modul în care și-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important este faptul că Simona a făcut totul în felul ei, de-a lungul carierei. Campioană de două ori la turnee de Grand Slam, de două ori lider mondial la final de an, și o jucătoare incredibilă care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5 mondial! Vom avea șansa să fim împreună și să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară”, a transmis Darren Cahill.

Relația profesională dintre Halep și Cahill a început în martie 2015, inițial în cadrul unui program Adidas dedicat dezvoltării tinerilor jucători. Colaborarea full-time a fost derulată în perioadele octombrie 2015 – octombrie 2018 și ianuarie 2020 – septembrie 2021.

În respectivele intervale, Simona Halep a câștigat 10 turnee WTA și și-a consolidat reputația ca una dintre cele mai complete jucătoare ale generației sale, atingând performanțe remarcabile atât pe teren, cât și în clasamentele mondiale.

Darren Cahill a mai fost prezent la Cluj-Napoca în 2019, tot în cadrul Sports Festival, când a luat parte la un demonstrativ de tenis susținut în fața a aproximativ 10.000 de spectatori.

Atunci, australianul a coborât pe teren alături de Andrei Pavel și a susținut un masterclass dedicat tinerilor jucători și antrenorilor. Această experiență a fost apreciată de public și a consolidat legătura sa cu fanii români ai tenisului.

După perioada cu Simona Halep, Cahill și-a continuat activitatea de antrenor la cel mai înalt nivel, fiind parte din echipa tehnică a lui Jannik Sinner, alături de care a obținut rezultate importante, inclusiv titluri de Grand Slam și la Turneul Campionilor.

De-a lungul carierei, Cahill a colaborat și cu alte nume legendare ale tenisului, precum Andre Agassi, și a fost mentorul lui Lleyton Hewitt, pe care l-a condus spre locul 1 ATP în 2001.

Cea de-a șaptea ediție a Sports Festival se va desfășura între 11 și 14 iunie 2026 și va include sute de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali și conferințe inspiraționale.

Majoritatea evenimentelor vor fi accesibile gratuit, oferind publicului oportunitatea de a participa și de a interacționa cu sportivii și antrenorii prezenți. Retragerea Simonei Halep va fi unul dintre momentele centrale ale festivalului.