Simona Halep, dezvăluiri: „La mine a fost greu pe partea emoțională

Simona Halep (34 de ani) s-a retras din tenis anul trecut, la capătul unei cariere care s-a frânt brusc, din cauza scandalului de dopaj. Cea mai bună jucătoare din România, din istorie, a vorbit într-un interviu acordat pentru Europa FM despre începuturile din tenis și cum ar trebui să fie sprijiniți copii care se apucă de acest sport.

„Nu a fost un sistem foarte bine pus la punct pentru performanță, din punctul meu de vedere. Părinții și familia contribuie foarte mult la succesul unui sportiv în tenis, dar și antrenorii care sunt foarte buni în România. Cred că avem foarte mult în sportul ăsta, dar se poate și mai mult. Mă bucur când aud că se apucă copiii de tenis, dar nu e suficient doar să se apuce. Mi-aș dori să existe un sistem care să îi ajute să ajungă la performanță”, a afirmat Halep.

Care a enumerat mai multe obstacole peste care a dat de-a lungul timpului. „A fost greu. Eu spun ce am trăit eu. A fost greu cu transportul, din punct de vedere economic, dureri cu spatele, cheltuieli. Dar când ajungi sus se uită. Acum am rămas doar cu lucrurile pozitive, dar mă bucur că am realizat ceva. Consistența jocului meu a făcut diferența ca să pot ajunge în top.

Domnul Țiriac spunea că am două inimi pe teren, și nu zicea rău. Mi-am dorit foarte mult anumite lucruri și am refuzat să mă opresc din a învăța. Mereu am căutat să învâț cât mai mult, să mă maturizez mai mult din punct de vedere emoțional. La mine a fost un pic greu pe parte emoțională, pentru că eram emotivă. Uneori mă consumam înainte să intru pe teren. Chiar dacă am pierdut meciuri din acest motiv, a fost o perioadă frumoasă”.

Simona a vorbit și despre ingredientele care duc către succes în tenis. „Mulți cred că există un secret în tenis, dar totul se rezumă la muncă, disciplină și ambiție, așa cred eu. Pentru mine a fost importantă încălzirea dinaintea antrenamentelor și meciurilor, pentru că previn accidentările. Este foarte important ca și corpul să fie pregătiți pentru un efort foarte mare. După antrenamente și meciuri e foarte importantă recuperarea.

După primii bani obținuți în 2014 mi-am luat un fizioterapeut care a stat permanent cu mine. Am avut accidentări destul de multe, e imposibil să nu ai la nivelul acela, dar nu am avut operații, rupturi.”