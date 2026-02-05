Sport

Sorana Cîrstea merge în semifinale la Transylvania Open. A învins-o pe campioana en-titre

Sorana Cîrstea merge în semifinale la Transylvania Open. A învins-o pe campioana en-titreSorana Cîrstea. Sursă foto: Facebook
Sorana Cîrstea, ocupanta locului 36 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat joi în semifinalele turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, după ce a eliminat-o în sferturi pe deţinătoarea trofeului, Anastasia Potapova (locul 58 WTA, favorită 5). Românca s-a impus în două seturi, scor 7-5, 6-4, după un meci care a durat două ore şi un minut.

Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea va juca împotriva câştigătoarei partidei dintre Yue Yuan (China, locul 130 WTA) şi Daria Snigur (Ucraina, locul 144 WTA).

Emma Răducanu completează tabloul semifinalelor

Tot joi, Emma Răducanu, liderul de tablou şi ocupanta locului 30 WTA, s-a calificat fără emoţii în semifinale, după ce a trecut în sferturi de poloneza Maja Chwalinska, locul 146 mondial, cu scorul de 6-0, 6-4.

În penultimul act al competiţiei, jucătoarea britanică o va întâlni pe Oleksanda Oliynykova (Ucraina, locul 91 WTA), care a eliminat-o pe favorita 4, Xinyu Wang, scor 6-4, 6-4.

Ce suma de bani va primi Sorana Cîrstea pentru calificare

Calificarea în semifinale le asigură jucătoarelor rămase în competiţie un premiu de 12.331 de dolari şi 98 de puncte WTA. Sportivele eliminate în sferturile de finală vor încasa câte 7.025 de dolari şi vor primi 54 de puncte în clasament.

Emma Răducanu

Emma Răducanu. Sursă foto: X.com

Sorana Cîrstea, ultimul a din tenis

Sorana Cîrstea a anunţat recent că îşi va încheia cariera de jucătoare profesionistă în anul 2026, confirmând că viitorul sezon va fi ultimul dintr-un parcurs început în urmă cu două decenii. Într-un mesaj public, sportiva a mărturisit că „nu este ușor să spui adio” după 20 de ani petrecuţi pe teren, dar că îşi asumă finalul unui drum pe care îl consideră „un vis frumos”.

De-a lungul carierei, Cîrstea a câştigat trei titluri WTA: în 2008, la Taşkent, în 2021, la Istanbul, şi în 2025, la Cleveland. Românca se află în prezent pe locul 43 WTA, iar cea mai bună clasare a carierei a fost locul 21, atins în vara anului 2013.

În turneele de Grand Slam, cele mai importante rezultate ale Soranei Cîrstea rămân calificările în sferturile de finală la Roland Garros, în 2009, şi la US Open, în 2023, repere esenţiale ale unei cariere construite cu perseverenţă şi consecvenţă.

