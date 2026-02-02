Topul WTA după Australian Open. Româncele, salt important în clasament

După Australian Open, Sorana Cîrstea a înregistrat un salt important în clasamentul WTA, urcând cinci poziții și ocupând acum locul 36, cu 1.303 puncte. Sportiva română se află la ultimul an al carierei sale și continuă să confirme că experiența și constanța îi oferă un avantaj în circuitul feminin, potrivit WTA.

În imediata apropiere, pe locul 35, se menține Jaqueline Cristian, cu 1.307 puncte, semn că româncele rămân competitive în ierarhia mondială. Gabriela Ruse a avut și ea o evoluție notabilă, urcând șapte poziții până pe locul 72, acumulând 892 puncte, în timp ce Irina Begu își păstrează poziția 147, cu 496 puncte.

Printre jucătoarele românce aflate mai jos în clasament, Anca Todoni a coborât 17 locuri, situându-se pe poziția 179 cu 339 puncte, iar Miriam Bulgaru a părăsit top 200, ocupând locul 206 cu 346 puncte. Aceste schimbări reflectă atât performanțele recente, cât și fluctuațiile punctelor datorate turneelor anterioare.

În proba de dublu, Sorana Cîrstea a pierdut două poziții, coborând de pe 54 pe 56, cu 1.514 puncte. Această ușoară scădere nu umbrește însă parcursul ei solid pe teren și relevanța în circuitul internațional.

În fruntea clasamentului mondial WTA, Arina Sabalenka rămâne lider, cu 10.990 puncte, după ce a fost finalistă la Australian Open. Pe locul secund se află poloneza Iga Swiatek, cu 7.978 puncte, iar câștigătoarea Australian Open, Elena Rîbakina, a urcat de pe locul 5 pe poziția a treia, adunând 7.610 puncte.

Topul este completat de americanca Amanda Anisimova, pe locul 4 cu 6.680 puncte, în timp ce Coco Gauff a coborât două poziții, situându-se pe locul 5, cu 6.423 puncte. Această ierarhie reflectă un început de an extrem de dinamic în tenisul feminin, cu schimbări importante în top 10 și ascensiuni notabile pentru jucătoarele românce.

Clasamentul WTA este în întregime un sistem oficial de ierarhizare a jucătoarelor de tenis profesioniste din circuitul feminin, administrat de Women's Tennis Association (WTA). Acesta reflectă performanțele sportive ale jucătoarelor în turneele oficiale, pe o perioadă de 52 de săptămâni, și este actualizat săptămânal.

Fiecare turneu WTA (Grand Slam, WTA 1000, 500, 250, etc.) acordă un anumit număr de puncte în funcție de performanța jucătoarei.