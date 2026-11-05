Utilizatorii din România au raportat o nouă tentativă de fraudă în care atacatorii se prezintă drept reprezentanți ai platformei Netflix. Mesajele anunță o presupusă problemă cu plata abonamentului și îi îndeamnă pe destinatari să acceseze un link pentru a evita suspendarea contului.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis avertismentul joi, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Potrivit specialiștilor, linkul inclus în mesaj redirecționează utilizatorii către un site fals, unde li se solicită datele cardului bancar.

„Un nou scenariu de fraudă a fost raportat de către utilizatorii din România, în care atacatorii trimit mesaje frauduloase, în aparenţă din partea companiei de streaming Netflix, sub pretextul unei plăţi eşuate a abonamentului. Pentru urgentarea unei decizii, mesajul menţionează şi o eventuală suspendare a contului, în termen relativ scurt, dacă nu este efectuată plata”, avertizează DNSC.

Datele introduse pe pagina falsă ajung în posesia atacatorilor și pot fi folosite pentru efectuarea unor tranzacții neautorizate.

Mesajul este construit astfel încât să pară o notificare oficială privind plata abonamentului. Destinatarului i se comunică faptul că plata nu a fost procesată și că accesul la cont ar putea fi suspendat dacă situația nu este rezolvată într-un interval scurt.

Linkul din mesaj conduce către o pagină care imită un site legitim și solicită informațiile cardului bancar. Prin această metodă, atacatorii încearcă să obțină datele necesare pentru a accesa banii victimelor.

DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkuri primite prin mesaje nesolicitate și să fie atenți la formulările care îi presează să ia rapid o decizie, invocând suspendarea unui cont sau alte consecințe imediate.

Specialiștii mai avertizează că datele bancare și informațiile cardului nu trebuie introduse pe pagini accesate prin linkuri primite în astfel de mesaje.

Persoanele care au completat datele bancare pe o pagină suspectă trebuie să contacteze imediat banca. Acest pas este necesar pentru a solicita blocarea cardului sau a tranzacțiilor suspecte și pentru a limita eventualele pierderi financiare.

Evenimentele suspecte și incidentele de securitate cibernetică pot fi raportate către DNSC prin formularul disponibil pe platforma pnrisc.dnsc.ro sau telefonic, la numărul 1911.

Instituția pune la dispoziție și un portal cu informații despre site-urile frauduloase identificate în activitatea de monitorizare. Unele dintre acestea pot fi blocate automat prin extensia de browser a DNSC, atunci când aceasta este instalată și activă.