Noua escrocherie în România. Apelul care lasă victimele fără bani

O nouă metodă de înșelăciune face victime în România. O femeie din București a rămas fără aproape 287.000 de lei după ce a fost convinsă de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai unei bănci că identitatea i-a fost compromisă, iar economiile sale sunt în pericol.

În acest dosar, doi cetățeni ucraineni, în vârstă de 19 și 20 de ani, au fost reținuți, fiind cercetați pentru complicitate la înșelăciune și uz de fals.

Potrivit Poliției Capitalei, femeia, în vârstă de 39 de ani, a sesizat autoritățile în 4 iulie, reclamând că fusese înșelată în zilele de 2 și 3 iulie.

Aceasta le-a povestit anchetatorilor că a fost contactată telefonic de mai multe persoane care au pretins că sunt reprezentanți ai ASF și ai unei unități bancare.

Sub pretextul că este victima unui furt de identitate și că fondurile din conturile sale riscă să fie sustrase, escrocii au convins-o că trebuie să urmeze instrucțiunile primite pentru a-și proteja economiile.

În prima etapă a înșelăciunii, femeia a fost îndrumată să depună bani în ATM-uri Bitcoin, folosind coduri QR transmise de apelanți. Convinsă că astfel își securizează economiile, aceasta a transferat aproximativ 69.700 de lei.

Ulterior, escrocii au susținut că tranzacțiile prin ATM-urile Bitcoin nu mai pot fi efectuate și au propus o altă soluție.

Victima a fost chemată în Parcul Florilor din Sectorul 2 al Capitalei, unde s-a întâlnit cu un bărbat care a folosit parola comunicată anterior de presupusul reprezentant al ASF și s-a prezentat drept reprezentant al băncii.

Fără să bănuiască faptul că este victima unei înșelăciuni, femeia i-a înmânat aproximativ 217.000 de lei. În total, prejudiciul a ajuns la aproape 287.000 de lei.

După ce și-a dat seama că a fost înșelată, femeia a depus plângere la Poliție. În urma investigațiilor, polițiștii Secției 9 au identificat doi cetățeni ucraineni, unul fiind bănuit că a ridicat banii de la victimă, iar celălalt că i-a asigurat transportul până la locul întâlnirii.

Cei doi suspecți, în vârstă de 19 și 20 de ani, au fost depistați miercuri în Azuga, județul Prahova, cu sprijinul polițiștilor din localitate, după care au fost conduși la sediul Secției 9 Poliție.

„Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru complicitate la înșelăciune și uz de fals. Ei urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.