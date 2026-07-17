Salariile din ANRE, ASF și ANCOM vor fi calculate după o regulă nouă

Angajații din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor beneficia de un nou mecanism de calcul al salariilor, potrivit proiectului actualizat al Legii salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii.

Documentul introduce un indice anual de competitivitate, care va fi utilizat la stabilirea salariului de bază pentru personalul încadrat pe funcțiile prevăzute în proiect.

Indicele de competitivitate va fi aplicat la calculul salariului de bază, prin înmulțirea acestuia cu valoarea de referință și cu coeficientul corespunzător funcției ocupate.

Creșterea salarială rezultată în urma aplicării acestui indice va avea caracter temporar, până la stabilirea unui nou indice pentru anul următor.

Proiectul prevede că valoarea indicelui nu poate fi mai mică de 1 și nici mai mare de 2.

Potrivit proiectului, indicele de competitivitate va fi aprobat anual de Guvern, până la data de 30 noiembrie, pentru anul următor.

Hotărârea va fi inițiată de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, pe baza unei propuneri formulate de Institutul Național de Statistică, care va trebui transmisă până la 30 august.

Propunerea INS va avea la bază salariul mediu brut din domeniile în care își desfășoară activitatea ANRE, ASF și ANCOM, calculat pentru primul semestru al fiecărui an.

Noua variantă a Legii salarizării a fost analizată vineri, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei reuniuni la care au participat reprezentanții partidelor politice și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Discuțiile au fost coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete, iar proiectul face parte dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

După întâlnire, ministrul interimar al Muncii a declarat că proiectul poate ajunge la o valoare maximă de 7,3% din PIB, iar masa salarială estimată este de 12,1 miliarde de lei.