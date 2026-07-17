Economie

Salariile din ANRE, ASF și ANCOM vor fi calculate după o regulă nouă

Comentează știrea
Salariile din ANRE, ASF și ANCOM vor fi calculate după o regulă nouăSalarii. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Angajații din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor beneficia de un nou mecanism de calcul al salariilor, potrivit proiectului actualizat al Legii salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii.

Documentul introduce un indice anual de competitivitate, care va fi utilizat la stabilirea salariului de bază pentru personalul încadrat pe funcțiile prevăzute în proiect.

Cum vor fi calculate salariile la ANRE, ASF și ANCOM

Indicele de competitivitate va fi aplicat la calculul salariului de bază, prin înmulțirea acestuia cu valoarea de referință și cu coeficientul corespunzător funcției ocupate.

Creșterea salarială rezultată în urma aplicării acestui indice va avea caracter temporar, până la stabilirea unui nou indice pentru anul următor.

Proiectul prevede că valoarea indicelui nu poate fi mai mică de 1 și nici mai mare de 2.

Indicele va fi stabilit în fiecare an

Potrivit proiectului, indicele de competitivitate va fi aprobat anual de Guvern, până la data de 30 noiembrie, pentru anul următor.

Hotărârea va fi inițiată de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, pe baza unei propuneri formulate de Institutul Național de Statistică, care va trebui transmisă până la 30 august.

Propunerea INS va avea la bază salariul mediu brut din domeniile în care își desfășoară activitatea ANRE, ASF și ANCOM, calculat pentru primul semestru al fiecărui an.

Proiectul a fost discutat la Palatul Cotroceni

Noua variantă a Legii salarizării a fost analizată vineri, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei reuniuni la care au participat reprezentanții partidelor politice și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Discuțiile au fost coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete, iar proiectul face parte dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

După întâlnire, ministrul interimar al Muncii a declarat că proiectul poate ajunge la o valoare maximă de 7,3% din PIB, iar masa salarială estimată este de 12,1 miliarde de lei.

Stiri calde

18:43 - Inundațiile fac ravagii pe Valea Prahovei. Raed Arafat spune cum trebuie să reacționezi

18:31 - În ce domenii se câștigă cel mai bine în Republica Moldova. Salariile ajung la aproape 40.000 de lei

18:26 - Furtuna oprește trenurile electrice în Gara de Nord. CFR anunță întârzieri și intervenții de urgență. Update

18:17 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 iulie 2026. Carele de foc

18:09 - Boeing țintește rate mai mari de producție. 737 MAX rămâne prioritatea principală

18:00 - Sfârșitul unei epoci în București. Tramvaiele Tatra au ieșit din circulație după 53 de ani

HAI România!

Moartea vine prin algoritm!

Moartea vine prin algoritm!

Cine trădează poporul român?

Cine trădează poporul român?

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Proiecte speciale