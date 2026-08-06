Pensionarii care încasează drepturile prin intermediul Poștei Române încep să primească pensiile încă din primele zile ale lunii august, în timp ce cei care au optat pentru plata în cont bancar vor primi banii pe 12 august, conform calendarului oficial al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Diferența dintre cele două categorii de beneficiari ține exclusiv de modalitatea de plată aleasă și nu afectează valoarea pensiei. Calendarul este aplicat lunar, iar CNPP precizează că fondurile necesare pentru plata tuturor pensiilor sunt asigurate.

Pensionarii care au ales să primească pensia prin Compania Națională Poșta Română beneficiază de distribuirea sumelor în perioada 1-15 august. Livrarea se face treptat, în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele poștașilor.

Astfel, o parte dintre beneficiari intră în posesia banilor chiar în primele zile ale lunii, în timp ce alții îi pot primi mai târziu, dar întotdeauna în intervalul stabilit oficial.

Acest sistem este utilizat în special de pensionarii care preferă plata la domiciliu sau care locuiesc în localități unde accesul la servicii bancare este mai redus.

Pentru pensionarii care au optat pentru virarea pensiei pe card sau în cont curent, data oficială de plată este 12 august. În această zi, CNPP transmite sumele către instituțiile bancare partenere, iar banii sunt virați în conturile beneficiarilor.

În funcție de banca la care este deschis contul, pot exista diferențe de câteva ore privind momentul în care suma devine disponibilă, însă, în mod obișnuit, transferurile sunt procesate în aceeași zi.

Sistemul public de pensii permite beneficiarilor să aleagă modalitatea de încasare a drepturilor: prin mandat poștal sau prin transfer bancar.

În cazul plății prin Poșta Română, distribuirea se desfășoară pe parcursul mai multor zile, deoarece pensiile sunt livrate direct la domiciliul beneficiarilor. În schimb, plata prin bancă se realizează într-o singură zi, stabilită prin convențiile încheiate între CNPP și instituțiile financiare.

Potrivit legislației privind sistemul public de pensii, această modalitate de plată este aleasă de fiecare pensionar și poate fi modificată prin depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii.

Casa Națională de Pensii Publice a transmis în repetate rânduri că plata pensiilor se desfășoară conform calendarului oficial și că există fondurile necesare pentru achitarea tuturor drepturilor. Instituția a respins informațiile apărute în spațiul public privind eventuale întârzieri cauzate de lipsa banilor, precizând că nu sunt anticipate sincope în plata pensiilor.

Prin urmare, în luna august, pensionarii care primesc banii prin Poșta Română pot intra în posesia pensiei încă din primele zile ale lunii, în timp ce beneficiarii care au ales plata pe card trebuie să aștepte până la 12 august, data oficială a viramentelor bancare.