Piesele avionului au fost aruncate la 6 kilometri. Ce au descoperit anchetatorii în cazul aeronavei prăbușite în Florida

Ancheta accidentului aviatic din Greenacres, Florida, scoate la iveală detalii tot mai alarmante. Fragmente din sistemul de comandă al cozii avionului au fost descoperite la kilometri distanță de locul impactului. Înainte de prăbușire, aeronava a ajuns la o viteză de coborâre de aproximativ 6.100 de metri pe minut, potrivit comunicațiilor radio cu turnul de control.

O nouă descoperire a anchetatorilor americani aduce în prim-plan un posibil element-cheie în elucidarea accidentului aviatic în care nouă persoane au murit. Cea mai mare parte a profundorului stâng al avionului Learjet 60 a fost găsită în trei bucăți, împrăștiate pe o distanță de aproximativ 6 kilometri față de locul în care aeronava s-a izbit de sol. Profondorul este o componentă esențială pentru controlul mișcării avionului în sus și în jos.

Ce s-a descoperit în anchetă

Informația a fost prezentată marți de Tom Chapman, reprezentant al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB). Oficialul a explicat că această componentă are un rol fundamental în controlul înclinării avionului pe verticală, permițând ridicarea sau coborârea botului aeronavei.

Descoperirea este considerată o probă extrem de importantă pentru anchetă. Fără profundorul funcțional, piloții nu ar fi putut redresa în mod normal avionul din picaj. Totuși, Chapman a precizat că, având în vedere viteza extremă de coborâre, nici măcar o componentă intactă nu ar fi garantat că aeronava mai putea fi salvată.

Avionul a coborât cu o viteză uimitoare de 6.100 de metri pe minut

Înregistrările comunicațiilor dintre echipaj și controlorii de trafic aerian conturează un tablou dramatic al ultimelor momente ale zborului.

Learjet-ul se afla la aproximativ 35.000 de picioare altitudine, echivalentul a peste 10.600 de metri, când echipajul a raportat condiții de turbulență moderată și formare de gheață pe aeronavă.

Temperatura exterioară era de aproximativ minus 47 de grade Celsius.

Inițial, piloții au descris acumularea de gheață ca fiind gestionabilă, însă situația s-a deteriorat rapid. Echipajul a solicitat permisiunea de a urca avionul la 37.000 de picioare, în încercarea de a depăși condițiile întâlnite la altitudine.

Aprobarea a fost acordată, dar la mai puțin de 30 de secunde distanță aeronava a început să piardă altitudine într-un ritm alarmant.

În comunicațiile radio au fost raportate rate de coborâre de 8.000, apoi 10.000 de picioare pe minut. Ulterior, unul dintre ultimele mesaje a indicat o situație de supraviteză, cu o coborâre de aproximativ 20.000 de picioare pe minut/6.100 m.

Datele de urmărire a aeronavei analizate de ADS-B Exchange indică o pierdere de aproximativ 27.000 de picioare altitudine într-un interval de un minut, înainte ca semnalul să dispară.

Practic, avionul a coborât într-un ritm devastator, fără ca echipajul să mai reușească să îi recapete controlul.

A fost prins avionul într-o furtună puternică?

Condițiile meteorologice reprezintă una dintre principalele direcții ale investigației.

Avionul plecase de pe aeroportul Austin-Bergstrom din Texas și se îndrepta către North Eleuthera, în Bahamas. La momentul accidentului, în zona Floridei erau ploi abundente și furtuni izolate.

Analizele traseului aeronavei și imaginile radar meteorologice sugerează că aceasta ar fi putut traversa o celulă de furtună aflată în dezvoltare rapidă.

Anchetatorii trebuie însă să stabilească exact ce condiții meteorologice existau la altitudinea de croazieră. Faptul că echipajul a raportat gheață și turbulențe nu demonstrează că acestea au provocat accidentul.

O altă întrebare importantă este dacă profundorul s-a desprins în urma solicitărilor extreme la care a fost supus avionul sau dacă pierderea componentei a contribuit la intrarea aeronavei în picaj.

Specialistul în siguranță aeronautică Jeff Guzzetti a explicat că pierderea unor componente esențiale ale cozii poate face imposibil controlul aeronavei, ceea ce ar putea explica traiectoria aproape verticală surprinsă în imaginile accidentului.

Ultimele secunde ale zborului și mesajul transmis înainte de dezastru

Un alt detaliu care a atras atenția presei americane este un mesaj atribuit copilotului Nathalia Gadelha Filgueiras, în vârstă de 20 de ani, pe care aceasta l-ar fi trimis iubitului său înainte ca situația să devină critică.

„Am turbulențe, am gheață”, ar fi scris tânăra.

Mesajul, relatat de presa americană, capătă o semnificație aparte în contextul informațiilor transmise ulterior de echipaj către controlorii de trafic aerian.

NTSB încearcă acum să reconstituie cât mai exact succesiunea evenimentelor și să stabilească dacă problemele meteorologice, o eventuală defecțiune structurală sau o combinație de factori au dus la pierderea controlului.

Anchetatorii vor reconstrui aeronava din fragmentele recuperate

O etapă importantă a investigației va consta în identificarea și reasamblarea fragmentelor recuperate. Tom Chapman a explicat că anchetatorii intenționează să așeze piesele într-o configurație care să permită reconstituirea aeronavei și identificarea eventualelor puncte de cedare structurală.

O atenție deosebită va fi acordată și înregistratorului de voce din cabina piloților. Documentele de mentenanță indică faptul că avionul fusese echipat cu un asemenea dispozitiv, însă autoritățile nu au confirmat încă dacă acesta a putut fi recuperat și dacă înregistrarea este utilizabilă.

Între timp, echipele continuă cercetările în zona craterului format în asfalt, precum și în perimetrul extins în care au fost împrăștiate resturile aeronavei.

Prăbușirea din 1 noiembrie a provocat moartea tuturor celor nouă persoane aflate la bord: șapte pasageri și doi membri ai echipajului. Printre victime se afla o familie cu doi copii mici și bona lor.

Deși descoperirea fragmentelor de la coada avionului reprezintă un progres important, cauza exactă a catastrofei rămâne necunoscută. NTSB estimează că un raport preliminar va putea fi publicat în aproximativ o lună, în timp ce stabilirea cauzei oficiale ar putea dura mai mult de un an.