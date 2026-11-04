Prefecta județului Ilfov, Simona Neculae, ar fi ajuns în atenția procurorilor DNA care investighează presupusa rețea de corupție de la Serviciul de Permise de Conducere și Înmatriculare. Anchetatorii ar fi interceptat-o în timpul investigației și suspectează că aceasta ar fi sprijinit grupul infracțional, potrivit unor informații obținute de Găndul.

Procurorii ar fi obținut probe cu ajutorul polițiștilor Direcției Generale Anticorupție (DGA). Pentru documentarea activității grupului, anchetatorii ar fi instalat camere de supraveghere și microfoane și ar fi apelat la ofițeri sub acoperire, care ar fi oferit bani cu titlu de mită polițiștilor vizați.

Simona Neculae ar fi avut, la rândul său, o legătură cu persoanele vizate de anchetă. Conform informațiilor din dosar, prefecta l-ar fi informat pe Mihai Niță, șeful Serviciului de Permise din Ilfov, despre investigația DNA, fără să știe că discuțiile sale erau interceptate.

În dosarul instrumentat de DNA, Mihai Niță și Cosmin Dobre, coordonatorul Compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinări, au fost arestați preventiv. Cei doi sunt bănuiți că ar fi pus la punct un mecanism prin care candidații puteau obține permisul de conducere în schimbul unor sume de bani.

Potrivit anchetatorilor, candidații ar fi trebuit să plătească aproximativ 700 de euro pentru a beneficia de promovarea probei practice în condiții preferențiale.

Grupul ar fi inclus și alți trei ofițeri, precum și mai mulți polițiști și examinatori auto. Activitatea ar fi fost organizată pe trei niveluri, fiecare cu atribuții stabilite.

DNA a descris modul în care ar fi acționat examinatorii implicați în rețea:

„Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate, după cum urmează: Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari și facilitatori, era format din examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, ori neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de candidați”, a transmis DNA.

Anchetatorii suspectează că intervențiile examinatorilor ar fi permis unor candidați să promoveze proba practică fără să fie respectate în mod real criteriile de evaluare.