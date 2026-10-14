Șeful Permiselor Ilfov, reținut de DNA pentru luare de mită

Șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări Ilfov, Mihai Niță, și coordonatorul Compartimentului regim permise de conducere și examinări, Cosmin Dobre, au fost reținuți de procurorii DNA pentru constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită. Un al treilea polițist, Dan-Mircea Grigore, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în același dosar în care sunt cercetați și alți agenți de poliție și instructori auto.Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită de Mihai Niță și ar fi reunit angajați ai serviciului și instructori auto, care ar fi facilitat obținerea permisului de conducere în schimbul unor sume de bani.

DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Mihai Niță, subcomisar de poliție, și a lui Cosmin Dobre, inspector principal de poliție.

Niță este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, în 36 de acte materiale. În cazul lui Dobre, procurorii au reținut aceleași infracțiuni, luarea de mită fiind cercetată în 14 acte materiale. Miercuri, cei doi urmează să fie prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Dan-Mircea Grigore, subinspector de poliție în cadrul serviciului din Ilfov, este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită. Procurorii au dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit DNA, grupul ar fi fost organizat pe trei niveluri, cu atribuții distincte: examinatorii, instructorii auto și angajații de la ghișee. Examinatorii ar fi facilitat promovarea probei practice prin metode aparent legale sau dificil de probat. Printre acestea s-ar fi numărat alegerea unor trasee care să nu le creeze dificultăți candidaților, acționarea pedalei de frână sau a ambreiajului în timpul examenului fără consemnarea intervenției și trecerea cu vederea a unor abateri sau greșeli. Instructorii auto ar fi identificat persoane interesate de programări preferențiale și ar fi colectat bani de la alți instructori sau de la elevii școlilor de șoferi. Sumele ar fi ajuns ulterior la examinatori sau la Mihai Niță. Cel de-al treilea palier ar fi fost format din angajați ai ghișeelor, care ar fi programat candidați „peste rând” la proba practică și ar fi urgentat soluționarea cererilor pentru eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, precum și pentru emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare.

Procurorii susțin că, în perioada ianuarie-august 2026, Mihai Niță ar fi primit în mod repetat bani de la mai multe persoane, sumele fiind cuprinse între 100 de lei și 600 de euro.

Banii ar fi fost legați de suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea subordonaților pentru facilitarea programării și promovării probei practice, precum și urgentarea cererilor privind permisele de conducere și alte documente eliberate la ghișeu.

În cazul lui Cosmin Dobre, DNA susține că, în perioada martie-august 2026, acesta ar fi primit în mod repetat sume cuprinse între 100 și 700 de lei, precum și alte foloase necuvenite. Foloasele ar fi fost legate de coordonarea activității subordonaților pentru facilitarea programărilor și promovării examenelor auto, dar și pentru urgentarea procedurilor administrative.

Dan-Mircea Grigore ar fi primit bani la 30 martie 2026 pentru a facilita promovarea probei practice de către un candidat care a susținut examenul în aceeași zi.

Pe durata controlului judiciar, Dan-Mircea Grigore trebuie să se prezinte la organele de urmărire penală ori de câte ori este chemat, să nu comunice direct sau indirect cu persoanele indicate în ordonanța procurorilor și să nu părăsească România.

De asemenea, acesta nu își poate exercita funcția în cadrul căreia ar fi săvârșit faptele. Procurorii i-au atras atenția că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

În dosar sunt cercetate și alte persoane, agenți de poliție și instructori auto, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă simplă sau continuată și dare de mită.

Marți, procurorii DNA au făcut percheziții la 15 adrese din București și județul Ilfov. Ancheta beneficiază de sprijinul lucrătorilor Direcției Generale Anticorupție.